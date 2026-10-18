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Alerta Sofía: buscan a una adolescente vista por última vez en el puente Colón-Paysandú

La joven fue vista por última vez en la zona. La búsqueda incluye alertas en Argentina y Uruguay, y las autoridades piden comunicar cualquier información que permita localizarla al 134.

18 de Octubre de 2026
Camila Ayelén Rodríguez Caraballo.
Camila Ayelén Rodríguez Caraballo.

La joven fue vista por última vez en la zona. La búsqueda incluye alertas en Argentina y Uruguay, y las autoridades piden comunicar cualquier información que permita localizarla al 134.

Activaron la Alerta Sofía para localizar a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, de 15 años, desaparecida desde el viernes 16 de octubre en la zona del puente que conecta Colón, Entre Ríos, con Paysandú, Uruguay. Las autoridades solicitaron colaboración para obtener información sobre su paradero.

 

La búsqueda tiene alcance a ambos lados de la frontera. En Argentina se difundió el aviso del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, mientras que en Uruguay se activó la Alerta Amber.

 

 

Según la información difundida por La 100 y el afiche de Alerta Sofía, el lugar de desaparición corresponde al puente Paysandú-Colón. El aviso incluye una fotografía de Camila, sus características físicas y el número habilitado para recibir datos.

 

La descripción difundida para encontrar a Camila

 

El afiche argentino describe a la joven con cabello castaño oscuro, ojos marrones, tez trigueña y contextura delgada. También indica que mide aproximadamente 1,65 metros.

 

La comunicación identifica como fecha de desaparición el 16 de octubre. Desde entonces, la búsqueda procura establecer dónde se encuentra y reunir información que permita localizarla.

 

 

 

También activaron una alerta en Uruguay

 

Del lado uruguayo, el Ministerio del Interior publicó una Alerta Amber con el nombre completo y la fotografía de Camila. Ese mecanismo amplía la difusión del caso para facilitar su reconocimiento y localización.

La Alerta Sofía permite dar alcance masivo a la búsqueda de niños y adolescentes en situaciones de alto riesgo. Su activación contempla la difusión mediante medios de comunicación, redes sociales y otros canales de aviso.

 

Quienes tengan información sobre Camila Ayelén Rodríguez Caraballo deben comunicarse de inmediato al 134. La línea del Ministerio de Seguridad es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas.

Temas:

búsqueda Alerta Sofía Adolescente
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