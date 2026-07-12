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Policiales Choque durante la madrugada de domingo

Dos adolescentes sufrieron graves fracturas tras choque entre moto y auto en Victoria

Un adolescente de 15 años y una joven de 16 resultaron con lesiones graves luego de la colisión entre una motocicleta y un automóvil. La Justicia ordenó pericias, extracción de sangre a ambos conductores y el secuestro de la moto por infracciones.

12 de Julio de 2026
Accidente en Victoria
Accidente en Victoria Foto: Policía de Entre Ríos

Un adolescente de 15 años y una joven de 16 resultaron con lesiones graves luego de la colisión entre una motocicleta y un automóvil. La Justicia ordenó pericias, extracción de sangre a ambos conductores y el secuestro de la moto por infracciones.

Dos adolescentes resultaron gravemente heridos durante la madrugada de este domingo tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Alem y Vélez Sarsfield, en Victoria. El hecho involucró a un automóvil y una motocicleta, cuyos ocupantes debieron ser hospitalizados con fracturas de consideración.

 

El accidente se registró alrededor de la 1.40, cuando, por causas que son materia de investigación, colisionaron un Ford Fiesta, conducido por un hombre de 38 años, y una motocicleta Motomel de 110 c.c., guiada por un adolescente de 15 años, quien viajaba acompañado por una joven de 16 años.

 

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos ocupantes del motovehículo fueron trasladados al hospital local para recibir asistencia médica.

 

Los profesionales de la salud diagnosticaron que el conductor presentaba fractura de fémur derecho, mientras que la adolescente sufrió fractura de la pierna izquierda. Debido a la gravedad de las lesiones, ambos permanecieron bajo atención médica.

 

Por disposición de la Unidad Fiscal, se ordenó la extracción de muestras de sangre a ambos conductores para las pericias correspondientes.

 

Además, trabajó en el lugar personal de la División Policía Científica, que realizó las tareas periciales para determinar la mecánica del siniestro.

 

En tanto, la motocicleta fue retenida por infracciones a la normativa vigente de la Ley Nacional de Tránsito, mientras la investigación continúa para establecer las circunstancias en que se produjo la colisión.

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