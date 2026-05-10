El brutal final de un clásico en Europa: bengalas, agresiones y partido suspendido

Un nuevo episodio de violencia sacudió al fútbol europeo durante el clásico entre Slavia Praga y Sparta Praga en la República Checa. El partido fue suspendido cuando restaban menos de cuatro minutos para el final después de que un grupo de ultras locales invadiera el campo de juego y protagonizara incidentes con bengalas y agresiones.

El encuentro correspondía al tradicional derbi de Praga y el Slavia se imponía 3-2, un resultado que prácticamente le aseguraba el título de liga. Sin embargo, la celebración quedó completamente opacada por los graves hechos registrados en el tramo final del partido.

Las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales y mostraron a decenas de personas irrumpiendo sobre el césped con bombas de humo, petardos y pirotecnia mientras algunos futbolistas y simpatizantes visitantes intentaban resguardarse.

Bengalas, agresiones y suspensión

Según pudo verse en la transmisión oficial del encuentro, algunos ultras lanzaron objetos hacia el sector ocupado por los hinchas del Sparta Praga e incluso agredieron a jugadores rivales dentro del campo.

Uno de los afectados fue el arquero Jakub Surovcík, quien recibió el impacto de un objeto pirotécnico durante los incidentes. La situación generó momentos de tensión y obligó a interrumpir definitivamente el desarrollo del clásico.

Ni la seguridad privada ni la policía lograron contener rápidamente la invasión, lo que derivó en escenas de descontrol tanto en las tribunas como dentro del terreno de juego.

💥INCREIBLE lo ocurrido entre el Slavia de Praga y el Sparta de Praga. El partido se ha suspendido cuando ganaban 3-2 los locales y han atacado a los hinchas visitantes. pic.twitter.com/8gMdqYabyu — 𝗟𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗕 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 (@lacarabfutbol_) May 9, 2026

El duro comunicado del presidente del Slavia

Tras los incidentes, el presidente del Slavia Praga, Jaroslav Tvrdík, difundió un comunicado en el que calificó lo ocurrido como “la peor vergüenza” desde que asumió la conducción del club.

“Un grupo de personas –me niego a llamarlas aficionados– irrumpió en el terreno de juego, agredió a jugadores del Sparta Praga y lanzó pirotecnia al sector visitante. Eso no es fútbol. Eso no es Slavia”, expresó el dirigente.

Además, anunció el cierre inmediato de la Tribuna Norte, identificada como el núcleo principal de los ultras del club, hasta que todos los responsables sean identificados por las autoridades.

Posibles sanciones y consecuencias deportivas

El club también confirmó sanciones disciplinarias para los futbolistas Tomas Chory y David Doudera por su participación en los incidentes registrados durante el clásico.

Tvrdík aseguró además que el Slavia colaborará plenamente con la policía y con los órganos disciplinarios del fútbol checo para esclarecer lo sucedido y avanzar con las medidas correspondientes.

Las autoridades del campeonato ya condenaron públicamente los hechos y calificaron la invasión y las agresiones como “totalmente inaceptables”. Mientras tanto, se analiza una posible sanción deportiva contra el Slavia Praga.