“Entre Ríos se sigue posicionando como uno de los destinos más fuertes del turismo nacional”

Entre Ríos registró un 76% de ocupación turística promedio durante el fin de semana largo de octubre, con localidades que superaron el 90% y complejos termales que alcanzaron niveles de ocupación plena. Así lo confirmó a Elonce el secretario ejecutivo del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Sebastián Bel, quien destacó la recuperación de la actividad respecto de los resultados registrados desde agosto.

El funcionario explicó que el movimiento turístico estuvo impulsado principalmente por los visitantes de cercanía, las fiestas populares y los atractivos termales. Entre las localidades con mejores resultados mencionó a Santa Elena, con un 98% de ocupación, y Villa Elisa, con un 90%, mientras que Villaguay, Nogoyá y Rosario del Tala también superaron el 90%.

En tanto, destinos consolidados como Colón, Federación y Gualeguaychú registraron ocupaciones superiores al 75%. Los resultados se alcanzaron pese a las condiciones meteorológicas desfavorables y a la creciente del río Uruguay, que afectó sectores costeros de algunas ciudades.

Las ciudades que tuvieron mayor ocupación turística

“En verdad que hemos mejorado lo que veníamos desde agosto. Este fin de semana tuvo una ocupación del 76% promedio en la provincia, pero hubo ciudades que traccionaron muy bien”, expresó Bell.

El secretario ejecutivo destacó que las localidades del centro entrerriano mostraron un desempeño especialmente favorable, con porcentajes superiores al promedio provincial.

Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú.-

También señaló que los eventos culturales y las celebraciones tradicionales fueron determinantes para atraer visitantes. Entre las propuestas mencionó la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú, además de otras festividades desarrolladas en distintos puntos de Entre Ríos.

“Volvimos a tener números como teníamos hace un tiempo, más que nada traccionando por el turismo de cercanía”, sostuvo.

Los parques termales alcanzaron hasta el 100% de ocupación

Uno de los sectores con mayor demanda fue el turismo termal, que volvió a posicionarse entre las principales alternativas elegidas por los visitantes.

Bell explicó que los complejos termales que cuentan con alojamiento registraron ocupaciones superiores al 95% y algunos llegaron al 100%.

“Los parques termales que tienen alojamiento dentro estuvieron por encima del 95% y algunos al 100%”, precisó.

Parque termal de Colón.-

El funcionario también destacó que establecimientos de Federación, Concordia y Villa Elisa comenzaron a habilitar sectores acuáticos para ampliar las opciones recreativas de las familias.

Aunque las condiciones meteorológicas no fueron las ideales para actividades al aire libre, las termas mantuvieron un importante nivel de concurrencia.

Cuánto gastaron los turistas durante el fin de semana

En relación con el movimiento económico, Bel informó que el gasto promedio diario por turista se ubicó cerca de los 105.000 pesos, una cifra similar a la media nacional.

El indicador reflejó el consumo asociado al alojamiento, la gastronomía, las actividades recreativas y otros servicios turísticos.

Sin embargo, el funcionario advirtió que se registró una reducción en la duración de las estadías. “Lo que sí bajó es la estadía, estábamos cerca de 2,8 días y ahora se retrajo a 2,4”, explicó.

Entre Ríos registró un 76 por ciento de ocupación turística durante el fin de semana largo

Según evaluó, la disminución podría estar vinculada con las condiciones meteorológicas, que habrían llevado a algunos visitantes a retrasar sus viajes o regresar antes de lo previsto.

A pesar de esa reducción, destacó que Entre Ríos obtuvo resultados por encima de la media nacional, lo que consideró una señal positiva para el sector.

Cómo impactó la creciente del río Uruguay en el turismo

En la oportunidad, Bel también se refirió a la creciente del río Uruguay, que afectó principalmente sectores costeros de Concordia y Colón.

Reconoció que algunas áreas de las costaneras presentaron complicaciones, aunque aclaró que la situación no impidió el desarrollo de la mayor parte de las actividades turísticas.

“Es cierto que la costanera de Concordia estaba complicada y que parte de la costanera de Colón también lo estuvo, pero no como decían algunos medios nacionales que Colón o Concordia estaban bajo agua”, manifestó.

Fiesta en Federación.-

El funcionario cuestionó la difusión de informaciones que, según consideró, presentaron una imagen generalizada de inundaciones en las ciudades afectadas. “Eso nos afecta”, sostuvo, al explicar que ese tipo de mensajes puede desalentar la llegada de visitantes.

En ese sentido, indicó que desde el sector turístico provincial trabajaron junto a periodistas y referentes municipales para mostrar las actividades que continuaban desarrollándose con normalidad.

La temporada de verano y la preocupación por El Niño

De cara a los próximos meses, el secretario ejecutivo señaló que el comportamiento del río Uruguay y las condiciones meteorológicas serán factores a seguir de cerca durante la preparación de la temporada de verano.

El fenómeno El Niño, asociado con mayores precipitaciones en determinadas regiones, genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre los destinos turísticos ribereños.

No obstante, Bel destacó que durante el fin de semana largo los parques termales, las reservas naturales, los parques nacionales y los eventos programados mantuvieron su actividad.

Según explicó, las restricciones en algunos sectores costeros no impidieron que los turistas disfrutaran de otras propuestas disponibles.

Finalmente, el funcionario valoró la respuesta de los visitantes y sostuvo que los resultados de octubre representan una recuperación respecto de los meses anteriores. “Entre Ríos se sigue posicionando como uno de los destinos más fuertes del turismo nacional”, concluyó.