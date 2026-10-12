Puerto Sánchez se llenó de visitantes que disfrutaron del pescado, la música y el río

Puerto Sánchez se convirtió este lunes feriado en uno de los puntos de encuentro elegidos por vecinos y turistas para disfrutar del mediodía en Paraná. Con restaurantes concurridos, música en vivo y el río como escenario, numerosas familias y grupos de amigos compartieron almuerzos y paseos en uno de los sectores tradicionales de la capital entrerriana.

Elonce recorrió los establecimientos gastronómicos y dialogó con comerciantes y visitantes que aprovecharon la jornada para disfrutar de los platos típicos de pescado y del paisaje ribereño.

Uno de los propietarios gastronómicos del lugar, conocido como Dardy, destacó la importante presencia de público durante el feriado. "Gracias a Dios, no nos podemos quejar. Aparte, con cómo está todo, que está mal, hay que reconocer que otra gente está mal y que labura acá. Estamos bien", expresó a Elonce.

Música en vivo y restaurantes concurridos

La jornada también estuvo acompañada por la música del artista Iván Ledesma, quien interpretó canciones con su guitarra para quienes disfrutaban del almuerzo junto al río.

"Guitarreando por estos lados, cantando algo, cantándole a la vida. Mirá qué hermoso día tenemos en Puerto Sánchez", manifestó el músico durante la recorrida.

Ledesma destacó la importancia de recibir a visitantes de diferentes provincias y ofrecerles canciones representativas de sus lugares de origen. "Es lindo estar a muchos kilómetros de tu tierra y que te recuerden un mendocino con una cuequita, una zamba del Chango Rodríguez para un cordobés", comentó.

Una familia de Buenos Aires celebró un cumpleaños junto al río

Entre las mesas más numerosas, Elonce encontró a una familia que reunió a parientes de Paraná y de la provincia de Buenos Aires para celebrar un cumpleaños.

Los visitantes llegaron desde San Francisco Solano y Florencio Varela para compartir el festejo de Kevin, un joven paranaense que cumplió 21 años.

"En esta mesa somos familia. Venimos a visitar al tío Mingo, la tía Marta, al primo Paulino, la prima Marina", relató uno de los integrantes del grupo.

Mingo, anfitrión del encuentro, explicó que sus sobrinos habían viajado desde Buenos Aires especialmente para compartir el cumpleaños. "Yo soy de acá, todos los sobrinos de Buenos Aires. Nos vinieron a visitar para el cumpleaños del nieto", contó.

Además, aseguró que Puerto Sánchez era una parada habitual para la familia. "Siempre andamos, nos gusta", señaló.

Empanadas, pescado a la parrilla y tenedor libre

La gastronomía regional fue una de las principales protagonistas de la jornada. Entre las opciones elegidas por los comensales aparecieron las empanadas de pescado, las preparaciones a la marinera, el pescado a la parrilla y el tradicional tenedor libre.

Dos jóvenes que descansaban junto al muelle contaron que habían elegido el lugar para compartir un almuerzo tranquilo. "Siempre venimos acá, somos amigos del dueño", comentaron, y adelantaron que pedirían empanadas.

En otra mesa, dos mujeres explicaron que habían organizado la salida el día anterior y optaron por el tenedor libre. "Ya lo terminamos. Estamos viendo si repetimos o no", expresaron entre risas.

Otro visitante destacó la posibilidad de consumir productos regionales mientras disfrutaba del paisaje. "Tenemos la pesca, estamos comiendo una proteína que no está procesada, tenemos el río que está hermoso, el día está fantástico para disfrutar algo que tenemos al lado", reflexionó.

Turistas de Corrientes eligieron Puerto Sánchez para almorzar

Durante la recorrida, Elonce también dialogó con una pareja que había llegado desde Corrientes capital y se encontraba de paso por Paraná.

Los visitantes explicaron que habían encontrado Puerto Sánchez mediante una búsqueda en internet y decidieron acercarse para conocer el lugar y probar sus platos tradicionales.

"Buscamos por internet, en el mapa, y acá venimos a comer el mejor pescado", comentó uno de los turistas.

Al ser consultado sobre sus primeras impresiones de la capital entrerriana, destacó: "Muy lindo, la verdad. Hermosa ciudad".

El almuerzo del lunes feriado se vive en Puerto Sánchez

Los visitantes también recibieron recomendaciones para continuar el paseo por la zona del puerto y recorrer la feria que se desarrollaba durante la jornada.

El río Paraná, uno de los grandes atractivos del feriado

Además de la gastronomía, el paisaje del río Paraná fue uno de los aspectos más valorados por quienes eligieron Puerto Sánchez.

Los niños que acompañaban a la familia llegada desde Buenos Aires contaron que habían disfrutado especialmente del río y de algunas experiencias de pesca durante su estadía.

Ante la consulta sobre qué era lo que más les había gustado del fin de semana, uno de ellos respondió sin dudar: "El río". Otro recordó que habían pescado mojarras y compartido momentos en familia.