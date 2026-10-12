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Feria por el Día de la Madre en Paraná: más de 40 emprendedores y regalos para todos los gustos

La Comisión Vecinal Nueva Alianza organizó una feria por el Día de la Madre en el barrio 144 Viviendas de Paraná. La propuesta reúne artesanías, indumentaria, productos regionales, comidas y regalos a precios accesibles. Se desarrolla hasta la tarde de este lunes feriado.

12 de Octubre de 2026
Feria por el Día de la Madre en Paraná
Feria por el Día de la Madre en Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Comisión Vecinal Nueva Alianza organizó una feria por el Día de la Madre en el barrio 144 Viviendas de Paraná. La propuesta reúne artesanías, indumentaria, productos regionales, comidas y regalos a precios accesibles. Se desarrolla hasta la tarde de este lunes feriado.

Una feria por el Día de la Madre reúne a emprendedores y vecinos en el barrio 144 Viviendas de Paraná, con una amplia variedad de productos, propuestas gastronómicas y regalos para celebrar la fecha. La actividad es organizada por la Comisión Vecinal Nueva Alianza y se desarrolla en el playón deportivo Fernando Ariel Mendoza, ubicado en la zona de las calles Hernandarias, Tibiletti y Soldado Bordón.

 

En la oportunidad, Mariano Dreise, uno de los organizadores, destacó a Elonce que 48 emprendedores se habían inscripto para participar. Durante las primeras horas de la jornada ya se encontraban instalados entre 27 y 28 puestos, mientras aguardaban la llegada de otros participantes.

La feria estaba prevista para las 10, pero las condiciones meteorológicas demoraron su comienzo hasta alrededor de las 11:30. Con la mejora del tiempo, los feriantes comenzaron a instalar sus productos y recibir visitantes.

Regalos, artesanías y gastronomía

 

La propuesta incluye tejidos artesanales, cuadros, ropa, sahumerios, productos de limpieza, mates, bombillas, termos, accesorios y canastas preparadas especialmente para regalar a las madres.

 

También participan emprendimientos gastronómicos que ofrecen panificados integrales, tortas, dulces sin azúcar agregada y otras elaboraciones.

Por su parte, la comisión vecinal instaló un puesto de tortas fritas y preparó opciones como choripanes, panchos y pizzetas para quienes deseen almorzar o compartir la tarde en el lugar.

 

Una de las emprendedoras destacó la importancia de estos encuentros para comercializar sus productos. “La verdad que es la segunda vuelta que lo hacemos y cada vez más lindo se está poniendo”, expresó.

Una propuesta para fortalecer la economía barrial

 

Desde la Comisión Vecinal Nueva Alianza señalaron que esta es la segunda edición de la feria de emprendedores, una iniciativa que busca acompañar a los pequeños comerciantes y generar espacios de encuentro.

 

Los organizadores remarcaron que la actividad permite visibilizar los emprendimientos de vecinos del barrio y de otras zonas de Paraná y localidades cercanas.

La actividad continuará durante la tarde de este lunes feriado, con un horario estimado de cierre entre las 17 y las 17:30, sujeto a las condiciones meteorológicas.

Feria por el Día de la Madre en Paraná: más de 40 emprendedores y regalos para todos los gustos

Temas:

dia de la Madre Paraná feria de emprendedores Comisión Vecinal Nueva Alianza Barrio 144 Viviendas
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