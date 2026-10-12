“Se jugó todo”: el balance de Hagamos Historia, el torneo de sóftbol femenino en Paraná

Detrás del torneo nacional de sóftbol femenino Hagamos Historia, que termina este lunes en Paraná, hubo cinco meses de preparación. Además de programar los encuentros, el comité organizador trabajó en la llegada de equipos de distintos puntos del país y en la información necesaria para su estadía.

María Teresa “Tita” Deganutti, integrante de ese grupo, contó a Elonce cómo fue el proceso. “Hace cinco meses que venimos trabajando y le ponemos todas las ganas”, expresó desde el Estadio Mundialista.

La edición número 20 del Campeonato Nacional de Lanzamiento Rápido Femenino se desarrolla en los diamantes de la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS) y de Patronato. La cercanía de ambas canchas permite distribuir la actividad entre los dos predios.

La organización también pasa por la estadía de los equipos

La llegada de las delegaciones requiere resolver cuestiones que van más allá de los partidos. Deganutti explicó que mantienen contacto con los conjuntos para orientarlos sobre alojamiento y cómo llegar a la ciudad.

“Les mandamos dónde se pueden alojar, cómo venir y cómo hacer. Después ellas se organizan”, detalló. Ese intercambio forma parte de las tareas previas que asume el comité.

Sóftbol en Paraná.

Durante el fin de semana, las jugadoras permanecieron en Paraná para participar del encuentro de sóftbol. La programación del domingo se extendió desde la mañana hasta la noche, antes del cierre previsto para este lunes.

El clima puso a prueba la programación

Las condiciones meteorológicas fueron una dificultad durante la competencia. Según la organizadora, pese a ese inconveniente lograron disputar los encuentros previstos hasta el momento de la entrevista.

“El día no nos ayudó mucho, pero se jugó todo y todas pusieron sus ganas”, señaló. Al hacer un balance, expresó su satisfacción por el trabajo compartido con las demás integrantes del comité.

20º Nacional de Clubes Femenino de Softbol

“Me siento orgullosa del equipo que tenemos para hacer este torneo”, manifestó Deganutti. Su evaluación estuvo centrada en la preparación y en las tareas necesarias para sostener la actividad.

Una jornada abierta al público

El cierre de Hagamos Historia ofrece una oportunidad para acercarse al sóftbol femenino sin pagar entrada. “Invitamos a todo el público en general. Es libre y gratuita”, remarcó la organizadora.

Este lunes al mediodía se completa la etapa clasificatoria. Las semifinales comenzarán a las 15 y la final está programada para las 19, como último encuentro del campeonato.

Mientras concluye esta edición, el comité ya piensa en la siguiente. “Cuando termine este, ya estamos programando el año que viene”, adelantó Deganutti sobre la continuidad del torneo en Paraná.