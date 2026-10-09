Comenzó el 20º Campeonato Nacional de Sóftbol Femenino en Paraná: participan 10 equipos

El 20º Campeonato Nacional de Sóftbol Femenino de Clubes comenzó este viernes en Paraná con la participación de 10 equipos de diferentes puntos del país. La competencia, denominada “Hagamos Historia”, celebra dos décadas desde su creación en 2005, con el objetivo de impulsar y fortalecer el sóftbol femenino argentino.

“Hoy iniciamos esta vigésima edición de este torneo ‘Hagamos Historia’, que comenzó en el año 2005 y estamos acá al inicio de esta nueva edición con 10 equipos en nuestro haber”, señaló una de las organizadoras.

Sobre el nombre de la competencia, explicó: “Porque las mujeres tenemos que hacer historia en el sóftbol. Por eso surgió ese nombre, porque quisimos hacer nuestra historia”.

Diez equipos de distintas provincias

El campeonato corresponde a la primera división, zona A, y reúne a equipos de Paraná, Oro Verde, Tucumán, Rosario, Buenos Aires y Bahía Blanca.

Por Entre Ríos participan Oro Verde, Don Bosco, CAE, Patronato y CEF Nº 5. También compiten CEF 18 de Tucumán, Fábrica de Rosario, Berazategui y Morón, de Buenos Aires, y Woman Power, de Bahía Blanca.

La impulsora del certamen recordó que la iniciativa nació hace 20 años, ante la necesidad de generar un espacio de competencia para los equipos femeninos.

“Para mí es un orgullo porque hace 20 años yo fui la inventora de este torneo, que surgió de una reunión para que el femenino del país resurja porque nos estábamos quedando sin femenino. Entonces surgió hacer este torneo de clubes como tenía el masculino”, indicó.

Cuándo será la inauguración y cómo sigue el torneo

El acto inaugural está previsto para este sábado e incluirá el desfile de las delegaciones, el ingreso de las banderas de ceremonia y un cierre especial a cargo de Bernardita Gutiérrez.

La organización también contempla las condiciones climáticas para definir el desarrollo de las actividades previstas para la ceremonia.

En cuanto al cronograma deportivo, los partidos del sábado y el domingo se disputarán entre las 9 y las 21. Para el lunes, la actividad comenzará a las 9 y se extenderá hasta la final, prevista para las 19.

Entrada libre y actividades para el público

El campeonato está organizado por un grupo de mujeres de la Asociación Paranaense de Sóftbol, con la colaboración de otras personas que participan en la preparación y el desarrollo del evento.

La propuesta también incluirá un patio gastronómico y la presencia de emprendedores, con el objetivo de convocar al público durante el fin de semana largo.

“La entrada es libre y gratuita, así que esperamos que la ciudadanía nos acompañe, que venga y disfrute. Va a haber patio gastronómico y emprendedores, así que vengan y disfruten el sóftbol femenino de Paraná y de la Argentina. Los esperamos a todos”, expresó la organizadora.

La competencia busca consolidar el crecimiento del sóftbol femenino y sostener un espacio de encuentro para clubes de diferentes regiones del país, en una edición especial por los 20 años del torneo “Hagamos Historia”.