Boca jugará ante Vasco da Gama en el Maracaná: la Justicia confirmó la sede de la semifinal

La Justicia de Brasil autorizó la utilización del estadio Maracaná para la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Vasco da Gama, prevista para el martes 20 de octubre, desde las 21:30. La resolución puso fin a una disputa por la sede del encuentro, luego de que la empresa encargada de administrar el escenario se negara a recibir el partido.

La intención de Vasco da Gama era disputar el compromiso en el histórico estadio de Río de Janeiro, debido a que su cancha, São Januário, no cumplía con la capacidad mínima exigida por la Conmebol para esta instancia del torneo continental.

A esta situación se sumaron las observaciones realizadas por el Batallón Especializado de Vigilancia Policial en Estadios, que advirtió sobre dificultades en los accesos a São Januário y los riesgos operativos que podría representar la llegada masiva de hinchas visitantes.

La seguridad fue determinante para elegir el Maracaná

A partir de esas evaluaciones, la Policía Militar brasileña consideró que el Maracaná reunía mejores condiciones para garantizar el operativo de seguridad durante el encuentro entre ambos equipos.

Sin embargo, la utilización del estadio encontró resistencia por parte de Fla-Flu, la empresa vinculada a Flamengo y Fluminense que administra los servicios del escenario deportivo.

Ante la negativa de la concesionaria, la controversia llegó a la Justicia brasileña, que finalmente resolvió habilitar el estadio para la disputa de la semifinal.

La resolución judicial fue dictada este viernes por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. Posteriormente, Vasco da Gama confirmó oficialmente que el encuentro se disputará en el Maracaná, según informó DeporTV.

Cuándo jugarán Boca y Vasco da Gama

La serie de semifinales comenzará el martes 13 de octubre, a las 21:30, en La Bombonera, donde Boca será local.

La revancha tendrá lugar el martes 20 de octubre, también a las 21:30, en el Maracaná de Río de Janeiro. El ganador de la serie avanzará a la final de la Copa Sudamericana, programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.