Gualeguaychú celebró el Desfile de Carrozas Estudiantiles con 23 creaciones y la participación de 300 adultos mayores

La 67ª edición del Desfile de Carrozas Estudiantiles reunió a jóvenes de distintas escuelas en el Corsódromo. El intendente Mauricio Davico destacó el compañerismo y la solidaridad de los estudiantes. Además, 300 adultos mayores participaron de la celebración mediante una iniciativa municipal.
El Desfile de Carrozas Estudiantiles 2026 de Gualeguaychú reunió a 23 creaciones realizadas por alumnos de diferentes instituciones educativas y contó con la participación de 300 adultos mayores, quienes pudieron disfrutar del tradicional evento gracias a una iniciativa del municipio. La celebración se desarrolló el sábado por la noche en el Corsódromo del Parque de la Estación.
La 67ª edición de la fiesta, reconocida como Fiesta Nacional desde 2003, contó con 13 carrozas en la categoría Primaverales y 10 en la categoría Libres. Los estudiantes exhibieron los trabajos que prepararon durante meses en los Galpones del Puerto.
El intendente Mauricio Davico participó del acto de apertura y encabezó el corte de cinta junto a autoridades municipales, educativas y representantes de la organización. Durante la ceremonia, destacó la dedicación de los jóvenes y los valores que demostraron durante los preparativos.
Davico destacó el compañerismo de los estudiantes
“He recorrido los Galpones del Puerto estos últimos días y vi algo muy muy lindo, que es el compañerismo y el sentido de pertenencia hacia el Desfile de Carrozas Estudiantiles, hacia la ciudad, y también mucha solidaridad porque había gurises que ya habían terminado sus carrozas y estaban ayudando a los chicos de otras escuelas a terminar las suyas; y esto es algo muy importante”, expresó Davico.
El jefe comunal sostuvo que la experiencia representa mucho más que la construcción de estructuras decorativas y resaltó el compromiso de los adolescentes con una tradición de Gualeguaychú.
“Tenemos este presente y este futuro, que son los gurises, que no sólo han hecho algo muy lindo para esta noche sino también hemos visto que tenemos buena gente y un buen semillero. Los chicos son el futuro de la ciudad”, afirmó.
Además, informó que el municipio realizó un aporte económico superior a los 10 millones de pesos para acompañar la elaboración de las carrozas de los distintos colegios.
Un homenaje al profesor Edgardo Henchoz
La edición 2026 llevó el nombre “Profesor Edgardo Henchoz”, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al desarrollo de la actividad estudiantil.
Durante el acto, Davico recordó las enseñanzas del docente y su manera de entender la construcción de carrozas como una experiencia de formación humana.
“Siempre decías que las carrozas no son solo fierro, luces y papel, sino que son algo mucho más grande, como lo es el compañerismo, la solidaridad y el sentido de pertenencia”, manifestó.
El homenaje puso en valor el trabajo colectivo que cada año realizan los estudiantes y el papel que desempeña esta tradición en la vida cultural de Gualeguaychú.
Unos 300 adultos mayores disfrutaron del desfile
Una de las iniciativas destacadas de la jornada fue la participación de 300 adultos mayores, quienes accedieron al espectáculo mediante una propuesta organizada por el Área de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano.
El municipio garantizó tanto las entradas como el traslado de los participantes, con el objetivo de facilitar su presencia en una de las celebraciones más representativas de la ciudad.
Durante la actividad, el grupo estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el equipo del área.
Desde el Gobierno municipal señalaron que la propuesta forma parte de las acciones destinadas a promover espacios de encuentro, recreación y participación comunitaria para las personas mayores.
Las 23 carrozas que participaron de la edición 2026
En la categoría Primaverales se presentaron 13 propuestas:
Sylvaris: Instituto Pío XII, 5º B.
Sakura: Instituto Sirio Libanés, 5º A.
Gitana: ENOVA, 5º 4ª.
Regar la vida: Malvina S. de Clavarino, 5º A.
Efímera: Instituto Sirio Libanés, 6º año.
Astrofloral: Nuestra Señora de Guadalupe, 5º B.
Espejismo: Escuela de Educación Técnica Nº 2.
Puntada primaveral: Las Victorias, 5º.
Salita caracol: ENOVA, 6º.
¡Qué difícil es la primavera!: Instituto Pío XII, 5º C.
La forma de los sueños: Escuela Soldado C. Mosto, 6º.
Corazón de vapor: Nuestra Señora de Guadalupe, 5º A.
Hanami: Defensores del Oeste, 5º A.
Por su parte, en la categoría Libres participaron 10 carrozas:
El sueño de un bosque: Malvina S. de Clavarino, 5º B y C.
Renacer: Colegio Luis Clavarino Nº 12, 5º 2ª.
Nivareth: El último glaciar: Instituto Luis María Bettendorff, 5º.
Había una vez: Instituto Pío XII, 5º A.
Mi carrito de juguetes: Instituto Fernando Elgue, 5º.
Una carroza de película: Instituto Agrotécnico, 7º B.
Latidos de La Boca: ENOVA, 5º 3ª.
Inmerso: EET Nº 2 Presbítero José María Colombo, 6º 2ª.
Ahipnia: Ruperto Gelós, 5º año.
B-612: EET Nº 3 15 de Noviembre, 7º Automotor.
Autoridades presentes en la celebración
Además de Davico, participaron de la apertura la viceintendenta Julieta Carrazza; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; y la titular de la Dirección Departamental de Escuelas, Marta Irazábal de Landó.
También estuvieron el presidente de la subcomisión del Desfile de Carrozas 2026, Santiago Benetti, y los representantes de la Asociación Civil Carrozas Estudiantiles, Alejandro Valiente y Soraya Sturtz.
La ceremonia contó además con la presencia de la reina 2026, María Pía Farabello, del Instituto Nuestra Señora de Guadalupe; la primera princesa, María Olloquegui, del Colegio La Salle/Villa Malvina; y la segunda princesa, Catalina Osorio, de la Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade.
La celebración volvió a reunir a estudiantes, familias y vecinos en una tradición que combina creatividad, trabajo en equipo y participación comunitaria.