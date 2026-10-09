Gualeguaychú será sede del Mundial de Canotaje y tendrá representantes locales entre más de 40 países

Las pruebas máster se desarrollarán el lunes 19 y martes 20 de octubre

Gualeguaychú se prepara para recibir una de las grandes citas internacionales del deporte. Del 19 al 25 de octubre, el río local será escenario del Mundial Máster, el Campeonato Panamericano y el Mundial de Canotaje Maratón 2026, con más de 700 palistas previstos para la competencia principal y delegaciones de más de 40 países.

El evento tendrá a la Costanera como uno de los principales puntos de encuentro para deportistas, vecinos y visitantes. Las competencias reunirán a figuras internacionales y destacados representantes argentinos en distintas categorías.

Quiénes representarán a Gualeguaychú

La ciudad tendrá tres representantes clasificados para la cita mundialista: Carmina Gómez Gusalli, Jorge Fernández y Roberto “Tito” Palacios, referente del canotaje local con una extensa trayectoria en competencias internacionales.

Foto: Municipalidad de Gualeguaychú

Gómez Gusalli consiguió su lugar en la categoría C1 júnior, mientras que Fernández competirá en K1 máster masculino. Por su parte, Palacios obtuvo la clasificación tras destacarse en el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Canotaje Maratón, realizado en abril en aguas del río Gualeguaychú.

En esa instancia, Palacios se consagró campeón en C1 máster y logró resultados destacados en otras modalidades. Además, junto al colonense Claudio Paiva obtuvo el primer puesto en C2.

Cuándo se disputará cada competencia

Las pruebas máster se desarrollarán el lunes 19 y martes 20 de octubre, con la participación de deportistas mayores de 35 años. Según la organización, se espera la presencia de más de 200 palistas argentinos y otros 200 representantes internacionales en estas categorías.

La delegación nacional contará con competidores de distintas provincias, entre ellas Entre Ríos, que tendrá representantes de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Paraná, Concordia, Gualeguay y Colón.

En tanto, las categorías júnior, Sub-23 y sénior competirán del jueves 22 al domingo 25 de octubre, durante las jornadas centrales del Mundial de Canotaje Maratón.

Foto: Municipalidad de Gualeguaychú

Entre los argentinos mencionados para estas pruebas se encuentran Pedro Agustín Ratto, subcampeón mundial Sub-23 en la edición anterior, además de Vicente Vergauven, Joaquín Catalano y Franco Balboa, con antecedentes destacados en competencias nacionales e internacionales.

Las figuras internacionales que llegarán al Mundial

La competencia contará con referentes de primer nivel, entre ellos el danés Mads Brandt Pedersen, la sueca Melina Andersson y el portugués Fernando Pimenta, medallista olímpico y uno de los nombres reconocidos del canotaje internacional.

También se destaca la presencia de José Ramalho, de Portugal, mientras que Hungría llegará con deportistas de una de las potencias históricas de esta disciplina. La nómina definitiva de participantes quedará sujeta a las inscripciones oficiales.

La llegada de atletas de distintos países permitirá disfrutar de pruebas de alto nivel y acercar el canotaje internacional al público local.

Una oportunidad para mostrar Gualeguaychú al mundo

La realización del Mundial representa una oportunidad para posicionar a Gualeguaychú como sede de grandes acontecimientos deportivos, impulsar el turismo y poner en valor el río como escenario natural para competencias internacionales.

La organización está a cargo de un trabajo articulado entre las instituciones deportivas y el Gobierno municipal, con el objetivo de recibir a las delegaciones y garantizar el desarrollo de las distintas pruebas.

Durante una semana, la ciudad combinará deporte, turismo y participación comunitaria, con el río Gualeguaychú como protagonista y representantes locales que buscarán destacarse ante competidores de todo el mundo.