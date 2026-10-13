El Mundial de Canotaje llega a Argentina: palistas de Paraná se preparan para competir en Gualeguaychú

El Mundial de Canotaje Maratón se disputará por primera vez en Argentina, con Gualeguaychú como sede de una competencia que comenzará el próximo lunes 19 de octubre y reunirá a aproximadamente 700 palistas de distintos países. Entre los participantes habrá numerosos representantes entrerrianos, incluidos deportistas del Club Náutico Paraná que se preparan para competir ante los mejores exponentes internacionales.

En la previa del certamen, Lara Abud, Brunella Pedrotti y Juan Antonini visitaron Elonce para compartir sus expectativas, explicar cómo llegan físicamente y destacar la importancia de disputar un campeonato de semejante magnitud en territorio provincial.

“Es la primera vez en la historia del canotaje sudamericano, a excepción de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que se corre un mundial en esta parte del mundo”, expresó Antonini, quien destacó la expectativa que genera el acontecimiento entre los deportistas de toda la región.

Un mundial histórico y cerca de casa

El campeonato se dividirá en dos etapas. Durante el lunes 19 y martes 20 competirán los palistas de la categoría máster, destinada a deportistas mayores de 35 años. El miércoles se realizará la ceremonia inaugural y, desde el jueves hasta el domingo, se desarrollarán las competencias de las categorías juveniles y de élite.

Antonini explicó que el Club Náutico Paraná tendrá siete representantes en máster y cuatro en las categorías de élite, lo que refleja la presencia de la institución en el certamen internacional.

Además, destacó una particularidad que hace especialmente importante esta edición: la posibilidad de competir sin afrontar los elevados costos que habitualmente implican los viajes al exterior.

“Todos los años, cuando clasifican los chicos a los mundiales de maratón, como no es una disciplina solventada por el Comité Olímpico ni por el ENARD, tienen que ponerse a vender cosas para juntar plata. Ahora el mundial lo tenemos a la vuelta de la esquina, a 300 kilómetros”, explicó.

Lara Abud disputará su quinto Mundial de Maratón

Una de las representantes del Club Náutico Paraná será Lara Abud, quien participará de su quinto Campeonato Mundial de Canotaje Maratón.

La deportista reconoció que competir en Argentina representa una experiencia diferente a las anteriores, especialmente por la posibilidad de contar con el acompañamiento de familiares y amigos.

“A veces nosotros no dimensionamos que va a ser un mundial porque decimos Gualeguaychú y lo pensamos más como un Argentino o un Entrerriano. Es lo mismo que pasa en Europa, pero ahora va a ser acá”, expresó.

Abud competirá el jueves en K1 short de la categoría senior, modalidad que contará con una instancia clasificatoria y una final. El viernes participará en K1 sub-23, sobre una distancia aproximada de 21 a 22 kilómetros.

“Este es mi segundo año en la categoría sub-23 y va a ser la primera vez que corra un Mundial en senior”, explicó.

La palista recordó que durante mayo había participado de una Copa de Maratón en China, donde tuvo su primera experiencia internacional en la categoría superior.

Sobre sus objetivos, aseguró que priorizará las sensaciones deportivas y la posibilidad de completar buenas actuaciones.

Brunella Pedrotti afrontará tres competencias

Por su parte, Brunella Pedrotti disputará su segundo Mundial de Maratón, después de haber participado junto a Lara Abud en la edición de 2024.

La joven tendrá un exigente calendario, ya que competirá en K1 short, K1 de larga distancia y K2, esta última prueba junto a una compañera de Baradero, provincia de Buenos Aires. Todas sus participaciones serán en categoría junior.

“Estoy contenta, un poco ansiosa y nerviosa porque tengo una carga de carreras un poco pesada para lo que acostumbro”, reconoció.

Pedrotti explicó que durante gran parte del año concentró sus esfuerzos en el canotaje de velocidad, por lo que debió adaptar su preparación para afrontar las exigencias del maratón.

Además, el Mundial de Gualeguaychú será su tercera competencia internacional de la temporada, después de participar en el Mundial Junior de Velocidad y en los Olympic Hopes, disputados en Eslovaquia.

“Estoy un poco cansada. Fue un año largo de concentraciones, de ir y volver para todos lados. Nosotros concentramos todos los meses en La Plata”, relató.

Sin embargo, aseguró que trabajó durante las últimas semanas para llegar en las mejores condiciones posibles.

El esfuerzo detrás de la preparación

Las deportistas también describieron las exigencias de los entrenamientos para mantenerse en el nivel competitivo internacional.

Pedrotti explicó que habitualmente entrenan en el agua de lunes a sábado, con sesiones de gimnasio los lunes, miércoles y viernes, además de trabajos de trote durante otros días de la semana.

En tanto, Abud contó que durante buena parte del año participó de concentraciones de velocidad en Concepción del Uruguay, antes de enfocarse específicamente en el maratón desde septiembre.

“Fuimos e hicimos una preparación en Concepción del Uruguay con Mica de dos semanas, con el club municipal. Son de muy alto nivel, entonces también fue un gran trabajo”, comentó.

La palista reconoció que el cambio de especialidad demandó un esfuerzo importante, especialmente por el tiempo limitado disponible antes del campeonato.

La crecida del río Uruguay y los cambios en la preparación

Otro de los aspectos que genera atención en la previa es la crecida del río Uruguay, que podría obligar a modificar algunos sectores del circuito de competencia.

Antonini explicó que el aumento del nivel del agua afecta particularmente a los espacios destinados al acarreo de las embarcaciones, una maniobra característica del canotaje maratón en la que los deportistas deben descender del bote y trasladarlo por tierra antes de regresar al agua.

“Con esto de la creciente del Uruguay se está viendo si se cambia el lugar donde se va a hacer una carrera”, comentó.

El deportista agradeció especialmente al Club Náutico Paraná por facilitar instalaciones para practicar esta maniobra ante la ausencia de playas disponibles.

“Como el río Uruguay está creciendo, el club nos puso a disposición unas marinas para que practiquemos, porque al crecer el agua no va a haber playas, que es donde originalmente se tendría que haber hecho”, explicó.

Los representantes entrerrianos y la expectativa por el Mundial

Además de Abud y Pedrotti, Antonini confirmó que Baltazar Itria y Micaela Maslén también consiguieron su clasificación para competir en las categorías de élite.

El Club Náutico Paraná contará, asimismo, con varios representantes máster, entre ellos el propio Antonini.

Sobre su participación, el experimentado palista contó que decidió disputar el selectivo cuando supo que el Mundial se realizaría en Argentina.

“Después de 30 años en el deporte, ir a disfrutarlo primero como palista y después como espectador”, expresó al referirse a sus expectativas.

Finalmente, los deportistas destacaron la posibilidad de contar con el acompañamiento de sus familias, algo que no siempre resulta posible cuando las competencias se realizan en otros continentes.

De esta manera, Gualeguaychú se prepara para recibir uno de los acontecimientos más importantes de la historia del canotaje argentino, con una destacada presencia de deportistas entrerrianos que buscarán representar al país frente a los mejores palistas del mundo.