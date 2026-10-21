 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

El río Uruguay mantiene una bajante lenta: qué localidades siguen por encima del alerta

La Comisión Administradora del Río Uruguay actualizó las alturas este miércoles 21 de octubre. Paysandú y Concepción del Uruguay continúan por encima de sus respectivos niveles de alerta. Aunque se prevé un descenso gradual, las lluvias de la próxima semana podrían demorar la bajante.

21 de Octubre de 2026
Río Uruguay: nuevas alturas y pronóstico para los próximos días.
Río Uruguay: nuevas alturas y pronóstico para los próximos días. Foto: (Municipalidad de Colón)

La Comisión Administradora del Río Uruguay actualizó las alturas este miércoles 21 de octubre. Paysandú y Concepción del Uruguay continúan por encima de sus respectivos niveles de alerta. Aunque se prevé un descenso gradual, las lluvias de la próxima semana podrían demorar la bajante.

El río Uruguay continúa en descenso, aunque dos puertos permanecen por encima de sus respectivos niveles de alerta y las lluvias previstas podrían prolongar las alturas elevadas. Así lo informó este miércoles 21 de octubre la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), mediante su actualización hidrológica.

 

El reporte confirmó que Concepción del Uruguay registró 5,36 metros, seis centímetros por encima del nivel de alerta de 5,30. En Paysandú, la altura alcanzó los 5,57 metros, mientras que el umbral de alerta está establecido en 4,39 metros.

 

 

En tanto, Colón presentó una altura de 6,68 metros, por debajo de los 7,10 de alerta. Fray Bentos registró 2,55 metros y Boca del Gualeguaychú también alcanzó 2,55 metros, ambos sin superar sus respectivos umbrales.

 

Qué anticipan desde Salto Grande

 

Según la información comunicada por la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, hasta las 15 horas del jueves 22 de octubre el caudal medio diario evacuado variará entre 15.800 y 14.500 metros cúbicos por segundo.

 

Además, las cotas máximas previstas no superarían los 10,60 metros en Concordia y los 10,90 metros en Salto. El embalse tenderá a los 35,10 metros y los vertederos permanecerán abiertos.

 

La CARU anticipó que "se espera que continúe el descenso leve y lento de los niveles", aunque podrían producirse variaciones aguas abajo como consecuencia de las oscilaciones del Río de la Plata.

 

 

Las lluvias podrían retrasar la bajante

 

El organismo también advirtió que durante la próxima semana se esperan precipitaciones en distintos sectores de la cuenca, lo que podría modificar el ritmo de descenso del río.

 

"Si bien se espera que continúe el franco descenso, la ocurrencia de estos eventos podría demorar la recesión y prolongar la persistencia de niveles altos", señaló el informe oficial.

 

Mientras tanto, en Concordia, las seis familias evacuadas comenzaron a regresar a sus hogares este miércoles, según informó Defensa Civil. La situación continúa bajo monitoreo, especialmente en las localidades donde el río todavía supera los niveles de alerta.

 

Temas:

CARU Concepción del Uruguay Concordia Colón Río Uruguay bajante nivel de alerta
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso