El río Uruguay mantiene una bajante lenta: qué localidades siguen por encima del alerta

El río Uruguay continúa en descenso, aunque dos puertos permanecen por encima de sus respectivos niveles de alerta y las lluvias previstas podrían prolongar las alturas elevadas. Así lo informó este miércoles 21 de octubre la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), mediante su actualización hidrológica.

El reporte confirmó que Concepción del Uruguay registró 5,36 metros, seis centímetros por encima del nivel de alerta de 5,30. En Paysandú, la altura alcanzó los 5,57 metros, mientras que el umbral de alerta está establecido en 4,39 metros.

En tanto, Colón presentó una altura de 6,68 metros, por debajo de los 7,10 de alerta. Fray Bentos registró 2,55 metros y Boca del Gualeguaychú también alcanzó 2,55 metros, ambos sin superar sus respectivos umbrales.

Qué anticipan desde Salto Grande

Según la información comunicada por la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, hasta las 15 horas del jueves 22 de octubre el caudal medio diario evacuado variará entre 15.800 y 14.500 metros cúbicos por segundo.

Además, las cotas máximas previstas no superarían los 10,60 metros en Concordia y los 10,90 metros en Salto. El embalse tenderá a los 35,10 metros y los vertederos permanecerán abiertos.

La CARU anticipó que "se espera que continúe el descenso leve y lento de los niveles", aunque podrían producirse variaciones aguas abajo como consecuencia de las oscilaciones del Río de la Plata.

Las lluvias podrían retrasar la bajante

El organismo también advirtió que durante la próxima semana se esperan precipitaciones en distintos sectores de la cuenca, lo que podría modificar el ritmo de descenso del río.

"Si bien se espera que continúe el franco descenso, la ocurrencia de estos eventos podría demorar la recesión y prolongar la persistencia de niveles altos", señaló el informe oficial.

Mientras tanto, en Concordia, las seis familias evacuadas comenzaron a regresar a sus hogares este miércoles, según informó Defensa Civil. La situación continúa bajo monitoreo, especialmente en las localidades donde el río todavía supera los niveles de alerta.