El defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, y la defensora de los Derechos de las Personas Mayores, Marcia López, visitaron el Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, cuya continuidad se encuentra comprometida por dificultades económicas. Ante esta situación, solicitaron la intervención del PAMI.

Los funcionarios recorrieron las instalaciones, ubicadas en avenida Zanni 1011, junto a la tesorera de la institución, María del Carmen Ludi, quien expuso los inconvenientes financieros que atraviesa la residencia.

Según informó Ludi, la continuidad del hogar se encuentra en peligro inminente debido, principalmente, a la falta de actualización de los aranceles del PAMI.

Preocupación por las residentes y los trabajadores

El Hogar San Vicente de Paul funciona desde hace más de 130 años con fines benéficos en la capital entrerriana. Actualmente, aloja a 44 mujeres mayores y cuenta con alrededor de 50 empleados.

Durante la recorrida, Amavet y López compartieron la preocupación de las residentes, los trabajadores y los integrantes de la comisión directiva por el futuro de la institución.

En ese contexto, ambos defensores informaron que elevaron un pedido de intervención ante la obra social nacional, a través de la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra).

Ante el riesgo de cierre, los trabajadores realizaron este jueves una concentración con el objetivo de reclamar por la continuidad de la residencia.

Trabajadoras, residentes, familiares, vecinos y representantes de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) se movilizaron frente al Hogar para reclamar por la continuidad de la institución.

Según explicaron a Elonce, el establecimiento podría cerrar sus puertas en enero de 2027 si no se actualizan los aranceles que abona el PAMI, lo que pondría en riesgo alrededor de 50 puestos de trabajo y la permanencia de las adultas mayores alojadas.

“Es angustiante porque no sabemos qué va a pasar. Estamos rogando para que aumenten el arancel de PAMI para que nuestras residentes puedan seguir estando acá y nosotros mantener nuestro puesto de trabajo”, expresó una de las empleadas.