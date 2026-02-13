Enersa continúa obras y optimiza recursos frente al consumo de energía en la provincia

El calor extremo que afecta a Entre Ríos este verano ha generado un aumento en la demanda de energía, pero según Uriel Brupbacher, presidente de Enersa, el sistema ha respondido adecuadamente: "Estuvimos por debajo de nuestro máximo histórico. Nos preparamos para este verano. Tenemos 3 lugares críticos: Federación, Viale y Oro Verde. Con todos los trabajos realizados durante el año, podemos sostener la demanda. Sabíamos que iba a ser un verano caluroso y seco. Esto recién empieza". Con el objetivo de garantizar la provisión de energía ante la creciente demanda, la empresa continúa ejecutando obras clave en distintas localidades.

Al respecto detalló: “La de Viale es la más avanzada. La semana que viene abrimos el sobre económico para poder adjudicar en poco tiempo. Oro Verde ya sale a licitación, y en Federación estamos analizando una herramienta nueva, las baterías, que son sustancialmente más baratas y rápidas", explicó Brupbacher. Estas obras son fundamentales para fortalecer la infraestructura energética en la provincia y poder hacer frente al consumo que se incrementa, especialmente en el contexto del turismo y la actividad productiva.

Inversiones necesarias para mejorar la infraestructura energética

Brupbacher también destacó que la mayor demanda de energía, especialmente en épocas de altas temperaturas y con el impacto del turismo, ha generado desafíos adicionales. "Por mayor consumo y demanda, es más compleja. Hubo muchos años de falta de inversión. Estamos intentando normalizar los puntos críticos", afirmó. Además, señaló que la ejecución de obras de envergadura, como las que se están llevando a cabo, suele llevar entre tres y cuatro años, dado que implican el desarrollo de múltiples sectores de la provincia.

En cuanto a los fenómenos climáticos, el presidente de Enersa explicó que las tormentas con fuertes vientos, que provocan la caída de postes y daños en las líneas, son las que más afectan el servicio. "Ayer solo hubo lluvias, lo que permitió una respuesta más rápida. Cuando tenemos mucho viento, el sistema lo sufre más", detalló Brupbacher, resaltando la capacidad de respuesta de la empresa ante eventos climáticos adversos.

La convocatoria para nuevos proveedores y la descentralización de procesos

En cuanto a la convocatoria de Enersa a empresas y establecimientos de la provincia para que se inscriban en su Registro de Proveedores, Brupbacher explicó: "En 2025 trabajaremos en los procesos de compra. Un 40% de ahorro respecto al año anterior. Estamos ampliando los proveedores en distintos rubros, desde mecánica hasta hotelería, no relacionados directamente con el sector eléctrico. Nos interesa que todo el mundo participe", indicó. Esta estrategia busca descentralizar los procesos y promover la competencia local.

La expansión de proveedores es parte de la estrategia de Enersa para contener los costos en toda la provincia, lo que redundará en beneficios para los usuarios. "Es importante ampliar la familia Enersa. Mayor participación se traducirá en mejores compras. Apostamos a la descentralización, por eso federalizamos la convocatoria", concluyó Brupbacher, enfatizando el compromiso de la empresa con el desarrollo de la provincia y la mejora en la calidad del servicio.