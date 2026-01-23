 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Impulso Empresarial Transición energética

Enersa firmó un convenio para construir un parque solar en Aldea Brasilera

23 de Enero de 2026
Firma del convenio con Enersa. Foto: Enersa.

La iniciativa contempla la instalación de paneles fotovoltaicos y equipamiento tecnológico que permitirá mejorar la red de distribución en la localidad.

Enersa firmó un convenio con la Municipalidad de Aldea Brasilera para avanzar con la construcción de un espacio de generación fotovoltaica. La iniciativa busca incorporar electricidad proveniente del sol y reforzar el abastecimiento en esa comunidad, en el marco de un plan de modernización de la red entrerriana.

 

El acta fue suscripta por el presidente de la compañía, Uriel Brupbacher; el gerente del área de renovables, Daniel Schwindt; y el intendente Hugo Ramírez. A partir de esta formalización comenzarán los estudios técnicos y administrativos necesarios para definir ubicación, conexión y etapas de ejecución.

 

 

Detalles técnicos de la obra

 

El proyecto contempla una potencia instalada de 300 kilovatios pico. Para alcanzar esa capacidad se prevé la colocación de alrededor de 600 módulos solares Trina junto a diez inversores Huawei de 30 kilovatios cada uno.

 

El equipamiento permitirá transformar la radiación en energía que se inyectará directamente al sistema de distribución. Con ello se espera mejorar la estabilidad del servicio y reducir la dependencia de fuentes convencionales, especialmente en horarios de mayor demanda.

 

Parque solar de Enersa.
Parque solar de Enersa.

 

Integración con tecnología inteligente

 

La localidad presenta condiciones favorables para este tipo de desarrollos, tanto por disponibilidad de terreno como por niveles de exposición solar. Además, ya cuenta con medidores inteligentes que permiten a los usuarios consultar consumos en tiempo real, revisar antecedentes desde una aplicación y recibir avisos de manera digital.

 

Ese esquema facilita una gestión más eficiente y aporta información clave para optimizar el uso del suministro. También sienta bases para avanzar hacia modelos urbanos con mayor conectividad.

 

 

Plan provincial de transición energética

 

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia orientada a diversificar la matriz y promover alternativas menos contaminantes. En distintos puntos de Entre Ríos se analizan iniciativas similares con el objetivo de sumar infraestructura y acompañar el crecimiento productivo regional.

 

Con esta incorporación, Aldea Brasilera se integra al mapa de proyectos sustentables que se desarrollan en el territorio, con impacto directo en la calidad del servicio y en el cuidado ambiental.

Temas:

enersa paneles solares Aldea Brasilera
