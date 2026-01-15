Amplios sectores permanecen sin luz en Paraná por una falla en un distribuidor

REDACCIÓN ELONCE
Un desperfecto en un distribuidor eléctrico provocó la interrupción del servicio en distintos barrios. Desde ENERSA informaron que se trabaja para normalizar el suministro y recordaron el número de atención a usuarios.
Una amplia zona de la ciudad de Paraná permanecía sin energía eléctrica durante la tarde de este jueves a raíz de un desperfecto en un distribuidor, según informó ENERSA, la empresa prestataria del servicio.
De acuerdo a lo comunicado, el inconveniente generó un “servicio restringido” en el sector comprendido por calle Espejo, entre Paraíso y Juan Báez; Juan Báez, entre Espejo y Selva de Montiel; y avenida Ejército, entre Sarobe y calle 832.
Minutos antes de las 19, la empresa emitió una actualización en la que precisó que las áreas afectadas se ampliaron y alcanzaron a distintos puntos de la ciudad. En ese segundo parte se indicó que los cortes de suministro comprendían sectores de las zonas de Bajada, Racedo, centro, América, Paracao, Medina, Pasteur, El Sol, Montiel y Ejército, además de calles aledañas.
Desde la distribuidora señalaron que personal técnico trabaja para localizar y solucionar la falla que originó el inconveniente, con el objetivo de restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.
Asimismo, recordaron que los usuarios pueden comunicarse ante reclamos o consultas a la línea gratuita de atención al cliente 0800 777 0080, disponible las 24 horas.