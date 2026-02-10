 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Impulso Empresarial Con inversión de $132 millones

Enersa realiza obras para reforzar el suministro eléctrico del Hospital de Victoria y su zona de influencia

10 de Febrero de 2026
Enersa realiza obras para reforzar el suministro eléctrico.
Enersa realiza obras para reforzar el suministro eléctrico. Foto: (Enersa).

Enersa lleva adelante, obras subterráneas de media y baja tensión en la localidad de Victoria, destinadas a aumentar la potencia del Hospital Dr. Fermín Salaberry y mejorar el suministro eléctrico para los usuarios de la zona.

La empresa provincial distribuidora de la energía lleva adelante, a través de una contratista, obras subterráneas de media y baja tensión en la localidad de Victoria, destinadas a aumentar la potencia del Hospital Dr. Fermín Salaberry y mejorar el suministro eléctrico para los usuarios de la zona.

 

La intervención contempla el tendido de 450 metros de conductor subterráneo de media tensión y, de manera simultánea, la instalación de 200 metros de conductor para la red de baja tensión. Esta infraestructura permitirá asegurar un servicio eléctrico más estable, confiable y acorde a las necesidades del nosocomio, beneficiando también a su área de influencia.

 

La obra, que demanda una inversión de 132 millones de pesos, se enmarca en el plan de Enersa para fortalecer el sistema eléctrico provincial, con foco en servicios esenciales como la salud.

 

Se destaca que las redes subterráneas reducen el riesgo de interrupciones, mejoran la seguridad operativa y garantizan una mayor continuidad del servicio eléctrico, en beneficio de todos los entrerrianos.

