FUCOFA: fijaron los valores de las vacunas para aftosa y brucelosis

Delegados de toda Entre Ríos aprobaron los precios para las campañas de aftosa y brucelosis. También analizaron el nuevo esquema de vacunación impulsado a nivel nacional y su impacto en la provincia.
FUCOFA fijó los valores de las vacunas para las próximas campañas sanitarias y debatió los cambios impulsados por el SENASA durante la asamblea provincial realizada en Basavilbaso. El encuentro tuvo lugar en el predio ferial de la Cooperativa Ganadera “El Pronunciamiento” y reunió a delegados de distintos departamentos de Entre Ríos.
En el marco de la reunión, los productores analizaron el nuevo esquema de vacunación contra la fiebre aftosa dispuesto a nivel nacional por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). La propuesta generó un intenso intercambio y planteos de preocupación por las posibles consecuencias en la organización de las campañas en la provincia.
Varios delegados advirtieron que las modificaciones podrían impactar en el estatus sanitario de Entre Ríos, construido a lo largo de años bajo un sistema solidario que garantizó cobertura integral y ordenada en todo el territorio.
Debate técnico y preocupación productiva
Uno de los ejes centrales fue el análisis de las implicancias técnicas y económicas del nuevo modelo propuesto. Los participantes coincidieron en la necesidad de evaluar con profundidad cada cambio antes de avanzar en su implementación.
Durante la asamblea, se destacó que el sistema vigente permitió sostener estándares sanitarios reconocidos y brindar previsibilidad al sector ganadero entrerriano, especialmente en un contexto de márgenes ajustados.
En paralelo al debate, se aprobaron los valores para el presente período. La dosis contra la fiebre aftosa se estableció en 3.100 pesos aplicada, mientras que la vacuna contra la brucelosis tendrá un costo de 1.300 pesos por dosis.
Definición de precios y respaldo al sistema vigente
Desde la entidad señalaron que los montos fueron definidos tras evaluar costos operativos, logística, insumos y la estructura necesaria para asegurar el normal desarrollo de las campañas en toda la provincia.
En diálogo con FM RIEL, Matías Martiarena, dirigente de Federación Agraria Argentina (FAA) y autoridad de FUCOFA, destacó la amplia participación de los delegados y remarcó la importancia de sostener un sistema sanitario sólido y organizado, dio cuenta Fm Riel.
Según expresó, el espíritu solidario permitió mantener los estándares alcanzados por la provincia y brindar previsibilidad al sector ganadero.