Agmer se reúne en congreso en la antesala de la paritaria docente

El congreso de Agmer se reunirá este lunes en Paraná horas antes de la audiencia paritaria convocada por el Gobierno provincial. La definición de los delegados podría impactar en el inicio del ciclo lectivo y en el alcance del conflicto docente en Entre Ríos.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) sesionará desde las 8 en la sede del Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos (Sutep), ubicada en calle San Martín 1373 de la capital provincial.
El encuentro se desarrollará horas antes de la audiencia paritaria convocada para las 16 en la Secretaría de Trabajo, donde los gremios docentes y el Gobierno volverán a discutir la pauta salarial para 2026.
Paro nacional y posible conflicto provincial
Agmer ya confirmó su adhesión al paro nacional convocado por Ctera para el lunes 2 de marzo, día previsto para el inicio del ciclo lectivo en Entre Ríos. La medida se enmarca en el rechazo a la reforma laboral, el reclamo por una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la reapertura de la paritaria nacional docente.
Sin embargo, el escenario podría agravarse si la propuesta salarial que presente el Ejecutivo provincial no satisface las demandas del sector. Dirigentes gremiales advirtieron que la definición del congreso estará atada a lo que ocurra en la audiencia de la tarde.
“El tema será saber qué pasa en la audiencia. Si no hay propuestas atendiendo a montos remunerativos y bonificables, se complejiza el escenario”, evaluó un dirigente docente. Otro referente fue más contundente: “Si la oferta es en negro, es muy probable que haya conflicto”.
Salarios por debajo de la indigencia
El malestar se profundiza por el contexto salarial actual. Según datos difundidos por el sindicato, el cargo testigo —maestro de grado sin antigüedad— percibe $621.000, cifra que se ubica por debajo de la línea de indigencia en Entre Ríos, estimada en $623.000.
Las 17 seccionales de Agmer realizaron asambleas resolutivas el viernes 20, donde la recomposición salarial fue el eje central de todas las discusiones. “Todo es posible, también un escenario de confrontación”, señaló otro dirigente consultado.
El último acuerdo anual había sido firmado el 6 de marzo de 2025 y contempló actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de una suma fija remunerativa y bonificable de $25.000 para docentes con más de 10 años de antigüedad, indicó Entre Ríos Ahora.
Un nuevo escenario en 2026
Aquel entendimiento también incluyó un aumento del 10,7% en el Fondo Provincial de Incentivo Docente y Conectividad. Sin embargo, el contexto económico actual plantea un escenario diferente para 2026.
En Agmer anticiparon que rechazarán cualquier oferta que incluya montos no remunerativos o sumas en negro, debido al impacto que ello tiene en las obras sociales y en la Caja de Jubilaciones.