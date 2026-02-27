Convocan a personas vinculadas a la cultura a brindar talleres en el Museo Puerto de la Memoria

La directora del Museo Puerto de la Memoria, Gisela Bahler, dialogó con Elonce sobre las propuestas de talleres para infancias y adolescencias que se dictarán a partir de marzo.

“Hemos comenzado con una convocatoria para la comunidad para habitar ese espacio tan hermoso que es el museo”, sostuvo y adelantó que la invitación está abierta a talleristas, docentes y personas asociadas a la actividad artística y cultural de la ciudad, para brindar talleres.

El museo puerto de la memoria ofrecerá talleres gratuitos

Los mismos serán dictados tanto en el turno mañana como en el de la tarde. “Hemos tenido una respuesta muy importante, con más de 30 talleres presentados en los primeros tres días, abarcando diversas temáticas como guitarra y encuadernación”, precisó Bahler.

Detalles de la convocatoria

Bahler mencionó que los talleres tendrán como criterio de selección la identidad portuaria, dado que es un museo y un espacio histórico que aborda la identidad cultural barrial.

Por lo tanto, se priorizará a los talleristas de Puerto Viejo y las temáticas relacionadas con la zona. A pesar de esto, la convocatoria está abierta a toda la ciudad.

La directora del espacio especificó que las actividades serán cuatrimestrales y remuneradas, por lo cual los docentes podrán establecer un canon, “pero debe ser muy módico y accesible para los asistentes”, señaló.

Para presentar una propuesta, se debe enviar el proyecto a museopuertodelamemoria@gmail.com

La fecha límite para enviar los proyectos es el 6 de marzo, ya que después se realizará la selección para el primer cuatrimestre. Además, se dejará una lista de suplentes en caso de que haya dificultades con los horarios. Cabe recordar que el museo está abierto de 7 a 1 y de 14 a 19 horas.

Asimismo, se realizará una reunión informativa donde se detallarán las particularidades, como que los talleristas pueden usar el espacio pero deben llevarse los materiales producidos.

Bahler, además, aclaró que esta iniciativa “no genera ningún contrato laboral con el municipio, sino que la municipalidad presta el espacio para que el tallerista desarrolle su actividad”.

Más actividades en el museo

El próximo miércoles 4 de marzo se celebrará una reunión de red con organismos oficiales, de la sociedad civil y vecinos para abordar las problemáticas del barrio y brindar respuestas. “Recientemente, el museo y la zona sufrieron una inundación con casi 70 cm de agua, y todo se resolvió con el apoyo invaluable de la comunidad, que brindó ayuda con lavandina, guantes y barbijos. Este trabajo comunitario es el objetivo principal del museo”, explicó Bahler.

Gisela Bahler

Por otro lado, actualmente se desarrollan propuestas como "Construir valores" y talleres creativos como "Nosotros los del puerto" para adolescentes, además de rap e improvisación que se llevan a cabo los martes.

Propuestas para adolescentes

Con respecto al taller creativo "Nosotros los del puerto", “se busca que el arte no sea solo contemplación, sino que atraviese a los participantes a través de sus vivencias y su entorno, como el puerto”, señaló Bahler. Esto incluye situaciones adversas como las inundaciones, pero también la respuesta comunitaria donde todos se ayudaron mutuamente para recuperar la normalidad.

Por último, sobre el taller de rap específicamente, Bahler explicó que surgió de las necesidades del barrio, identificadas a través de un mapeo social en las reuniones de red. “Era necesario un espacio para la expresión de los adolescentes, especialmente aquellos del barrio de Puerto Viejo, quienes trabajan con improvisación y rimas”, indicó y agregó que próximamente se darán a conocer grabaciones de sus audios y rimas realizadas durante el año pasado.

“La intendenta, Dra. Rosario Romero, nos pidió que atendamos los reclamos de la comunidad, poder brindar soluciones dentro de las posibilidades, de la cultura, que de la actividad artística podamos dar”, cerró.