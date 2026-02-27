 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Paraná

El Rowing Club organiza una gran matiné para este fin de semana

27 de Febrero de 2026
Está destinada a chicos de 10 a 13 años.
Está destinada a chicos de 10 a 13 años.

REDACCIÓN ELONCE

Con la colaboración entre hockey sobre patines y hockey sobre césped, el Rowing Club de Paraná prepara un evento para despedir el verano y recaudar fondos para sus actividades deportivas. Miembro de la subcomisión brindó detalles de la fiesta a Elonce.

Este sábado a partir de las 21, la sede principal del Paraná Rowing Club será el escenario de una gran matiné organizada por las disciplinas de hockey sobre patines y hockey sobre césped. El evento tiene como objetivo principal recaudar fondos para los viajes y competencias de ambas disciplinas durante el año 2026.

 

José Garrigó, integrante de la subcomisión de hockey sobre patines, compartió detalles de esta emocionante actividad. “Es un evento de cierre de verano, ya que los chicos comienzan las clases la próxima semana. Es el último evento de la temporada antes de que todo retome su rutina”, comentó a Elonce.

Esta matiné, que por primera vez será organizada de manera conjunta entre ambas disciplinas, tiene como meta reunir a la mayor cantidad posible de chicos de entre 10 y 13 años. “Esperamos que venga mucha gente, ya que el club tiene una gran convocatoria, especialmente en esas edades”, agregó Garrigó. La jornada promete ser una celebración llena de energía, música y, por supuesto, mucha diversión para los jóvenes.

 

Diversión y solidaridad para todos los chicos

El evento, además de ser un espacio de diversión, tiene un fin solidario: recaudar fondos que se destinarán a los eventos deportivos y viajes de los equipos de hockey. Las ganancias se distribuirán de manera equitativa entre el hockey sobre patines y el hockey sobre césped. “Lo recaudado lo dividimos en partes iguales. Cada disciplina se lleva su ganancia para poder costear los viajes y las competencias del año”, explicó Garrigó.

Este fin de semana se realizará una matiné en el Rowing Club

La entrada será de 13.000 pesos y se podrá abonar tanto en efectivo como mediante transferencia. Además, habrá una variedad de opciones gastronómicas para que los chicos puedan disfrutar mientras se divierten: hamburguesas, panchos, gaseosas y otros snacks estarán disponibles en la cantina. “Va a ser una linda noche, con buen clima”, dijo Garrigó.

 

Expectativas para el futuro del hockey

Mientras la matiné promete ser una gran fiesta, el club también está enfocado en los desafíos deportivos de este año. Garrigó destacó que las chicas de hockey sobre patines están realizando una pretemporada muy prometedora y que el club está evaluando participar en varios torneos, según el calendario de competencias. “Tenemos muchas expectativas para este 2026. Las chicas están preparándose muy bien, y esperamos que este año sea aún mejor que el anterior”, finalizó.

Temas:

Rowing Club Paraná matiné
