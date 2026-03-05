Corsos barriales en Vecinal Pablo Balbi: “Ponemos nuestro granito de arena para que la cultura no se pierda”

REDACCIÓN ELONCE
La actividad se realizará desde calle 25 de junio y Boulevard Sarmiento hasta 25 de junio al final, en Paraná. Lo organizan vecinos del lugar y la Asociación "Un millón de sonrisas". Además, habrá una colecta para colaborar con una mujer que debe practicarse una cirugía de vista.
Vecinos de la Vecinal Pablo Balbi, junto a la Asociación “Un millón de sonrisas”, invitan a la comunidad a participar de la séptima edición de los corsos barriales, este sábado 7 de marzo.
En este sentido, el presidente de la asociación, Ezequiel Ramírez, contó a Elonce que el corso podrá disfrutarse desde calle 25 de junio y Boulevard Sarmiento hasta 25 de junio al final, en Paraná.
“Estamos haciendo un trabajo articulado con la vecinal. Es un trabajo largo, duro, que venimos realizando hace varias semanas y ya tenemos casi todo cerrado para la gran noche del sábado”, expresó.
Sobre la organización del corso barrial, Ramírez explicó que el corso se realizó entre 2019 y 2023, haciendo una pausa hasta 2026. En este sentido, sostuvo:
“Esta vez decidimos hacer un trabajo articulado con la vecinal y realizarlo para el barrio, porque los vecinos nos venían pidiendo hace bastante estos eventos culturales”.
Por su parte, la presidenta de la vecinal, Soledad Osorio, transmitió que los vecinos que participarán en el corso están “muy motivados y con mucha ansiedad”.
Sobre su rol, indicó: “Es la primera vez, hay mucha ansiedad, mucho compromiso y a dar lo mejor para este sábado”. Osorio adelantó que este año se va a elegir
a la reina.
Asimismo, destacó: “Todos los años Ezequiel y la asociación lo hacen a beneficio, con la ayuda de un alimento no perecedero para colaborar con los merenderos de la zona. Queremos ayudar a uno de los tantos, que no está dentro del barrio pero lo gestionan y al que asisten personas como nosotros, que están abocados a la comunidad y que tienen muchas necesidades”.
Sin embargo, este año tiene una particularidad, ya que se suma una causa muy importante: “Ayudamos a una compañera que tiene que hacerse una cirugía en la vista, por lo cual ese día va a haber una urna en el escenario para todo aquel vecino que quiera aportar un granito de arena, una colaboración”.
La labor destacada de un vecino que será jurado
Osorio señaló que Claudio Galeano, un vecino del lugar, será jurado en el corso y destacó que “es un honor” que participe porque es muy querido por el barrio.
En ese sentido, Galeano indicó: “Es un honor que la mayoría de los corsos de Paraná me hayan invitado y me hayan nombrado Rey Momo de todo Paraná. En todos los barrios donde hay corsos, estamos presentes, Amerito, Guiraldes, San Agustín.
“Ponemos nuestro granito de arena para que la cultura no se pierda”, enfatizó y agregó: “Entre todos los chicos que van a desfilar vamos a tratar de brindarles el apoyo para que sigan creciendo”.