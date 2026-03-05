 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Corsos barriales en Vecinal Pablo Balbi: “Ponemos nuestro granito de arena para que la cultura no se pierda”

La actividad se realizará desde calle 25 de junio y Boulevard Sarmiento hasta 25 de junio al final, en Paraná. Lo organizan vecinos del lugar y la Asociación "Un millón de sonrisas". Además, habrá una colecta para colaborar con una mujer que debe practicarse una cirugía de vista.

5 de Marzo de 2026
Este sábado habrá corso barrial en la Vecinal Pablo Balbi
Este sábado habrá corso barrial en la Vecinal Pablo Balbi Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La actividad se realizará desde calle 25 de junio y Boulevard Sarmiento hasta 25 de junio al final, en Paraná. Lo organizan vecinos del lugar y la Asociación "Un millón de sonrisas". Además, habrá una colecta para colaborar con una mujer que debe practicarse una cirugía de vista.

Vecinos de la Vecinal Pablo Balbi, junto a la Asociación “Un millón de sonrisas”, invitan a la comunidad a participar de la séptima edición de los corsos barriales, este sábado 7 de marzo.

 

En este sentido, el presidente de la asociación, Ezequiel Ramírez, contó a Elonce que el corso podrá disfrutarse desde calle 25 de junio y Boulevard Sarmiento hasta 25 de junio al final, en Paraná.

<b>Ezequiel Ram&iacute;rez</b>
Ezequiel Ramírez

 

“Estamos haciendo un trabajo articulado con la vecinal. Es un trabajo largo, duro, que venimos realizando hace varias semanas y ya tenemos casi todo cerrado para la gran noche del sábado”, expresó.

 

Sobre la organización del corso barrial, Ramírez explicó que el corso se realizó entre 2019 y 2023, haciendo una pausa hasta 2026. En este sentido, sostuvo:

“Esta vez decidimos hacer un trabajo articulado con la vecinal y realizarlo para el barrio, porque los vecinos nos venían pidiendo hace bastante estos eventos culturales”.

 

Por su parte, la presidenta de la vecinal, Soledad Osorio, transmitió que los vecinos que participarán en el corso están “muy motivados y con mucha ansiedad”.

Soledad Osorio
Soledad Osorio

 

Sobre su rol, indicó: “Es la primera vez, hay mucha ansiedad, mucho compromiso y a dar lo mejor para este sábado”. Osorio adelantó que este año se va a elegir

a la reina.

 

 

Asimismo, destacó: “Todos los años Ezequiel y la asociación lo hacen a beneficio, con la ayuda de un alimento no perecedero para colaborar con los merenderos de la zona. Queremos ayudar a uno de los tantos, que no está dentro del barrio pero lo gestionan y al que asisten personas como nosotros, que están abocados a la comunidad y que tienen muchas necesidades”.

 

Sin embargo, este año tiene una particularidad, ya que se suma una causa muy importante: “Ayudamos a una compañera que tiene que hacerse una cirugía en la vista, por lo cual ese día va a haber una urna en el escenario para todo aquel vecino que quiera aportar un granito de arena, una colaboración”.

La labor destacada de un vecino que será jurado

 

Osorio señaló que Claudio Galeano, un vecino del lugar, será jurado en el corso y destacó que “es un honor” que participe porque es muy querido por el barrio.

Invitan a la 7º edición de los corsos barriales en Vecinal Pablo Balbi

 

En ese sentido, Galeano indicó: “Es un honor que la mayoría de los corsos de Paraná me hayan invitado y me hayan nombrado Rey Momo de todo Paraná. En todos los barrios donde hay corsos, estamos presentes, Amerito, Guiraldes, San Agustín.

Claudio Galeano
Claudio Galeano

 

“Ponemos nuestro granito de arena para que la cultura no se pierda”, enfatizó y agregó: “Entre todos los chicos que van a desfilar vamos a tratar de brindarles el apoyo para que sigan creciendo”.

Temas:

Vecinal Pablo Balbi Corsos barriales Corso de Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso