Paraná Recuperación de la trama vial

Calle a calle: la Municipalidad avanza con obras para mejorar la conectividad

5 de Marzo de 2026
La Municipalidad avanza con obras para mejorar la conectividad.
La Municipalidad avanza con obras para mejorar la conectividad. Foto: (MdP).

En el marco del programa de mejoramiento de la trama vial, se realizó la apertura de sobres de obras para llevar adelante en zona centro y principales corredores viales de la ciudad. Busca sostener una calzada pavimentada segura que permita circular adecuadamente durante todo el año, garantizando condiciones de accesibilidad y seguridad.

Así, los proyectos posibilitarán continuar trabajando en la mejora y recuperación de la trama vial de la ciudad, en esta oportunidad en zona centro y principales corredores viales. “El Municipio reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en obras públicas, con fondos 100% paranaenses”, resaltó el Secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

“Los trabajos de recuperación de trama vial atienden a dos sectores de la ciudad donde hay mayor demanda, tanto en zona centro como en corredores principales. El objetivo es mejorar las condiciones de las arterias y brindar mayor seguridad para la ciudadanía”, señaló el funcionario.

Se trata de las obras “Repavimentación y Recuperación de Trama Vial – Etapa 2” y “Mejoramiento de la Trama Vial - Corredores Principales”.

Estos planes constan de bacheo, recuperación de la trama vial y obras complementarias con bacheo en caliente con material asfáltico, bacheo de pavimento de hormigón, reconstrucción de cordones cunetas, rampas peatonales y otras tareas que surjan como necesarias a la hora de intervenir.

Se prevé también la resolución de cañerías de agua y cloaca que presenten pérdidas, para una mayor vida útil de las calles intervenidas. El plazo de ejecución de ambas obras es de 180 días corridos.

municipalidad municipio obras públicas Calle
