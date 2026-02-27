Leandro Paredes se recuperó de un esguince y vuelve a Boca pero Cavani suma otra baja por lesión

Leandro Paredes se recuperó de un esguince de tobillo y se reincorpora al Xeneize

Buenas noticias y una preocupación marcan la previa de Boca Juniors para el inicio de la octava fecha del Torneo Apertura. Leandro Paredes volverá a estar a disposición del cuerpo técnico tras superar un esguince de tobillo, pero Edinson Cavani quedó nuevamente fuera de la convocatoria por problemas físicos.

Paredes, de 31 años, se lesionó en los minutos finales del encuentro ante Platense, correspondiente a la quinta fecha del campeonato. La dolencia lo marginó de dos compromisos: el empate sin goles frente a Racing Club y la victoria 2-0 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina.

Durante su ausencia, el entrenador Miguel Ángel Úbeda modificó el esquema y rearmó el mediocampo con Tomás Belmonte, Santiago Ascacibar, Milton Delgado y Williams Alarcón. Ahora, con el exjugador de la Selección argentina nuevamente disponible, Boca recupera a una pieza clave en la generación de juego.

La situación de Cavani

El delantero uruguayo volvió a resentirse de una lumbalgia que lo viene afectando desde el inicio de la temporada. Tras una evaluación conjunta con el departamento médico del club, se determinó que el atacante de 39 años sea examinado por un especialista en cadera y comience un tratamiento específico. La molestia lo dejará fuera de su séptimo partido en lo que va del año.

La reiteración de problemas físicos en el “Matador”, cuyo contrato se extiende hasta diciembre de 2026, vuelve a abrir interrogantes sobre su continuidad y estado físico en la recta final de su carrera.

Para el duelo ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, la lista de convocados incluye a Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García; Marcelo Weigandt, Dylan Gorosito, Jorge Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar,

Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera y Kevin Zenón; además de Tomás Aranda, Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre, Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro en ofensiva.