Comienza un taller de teatro para adultos en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

El profesor Jorge Fillastre dictará el taller de teatro para adultos

El próximo 12 de marzo comenzará un taller de teatro para adultos, con o sin experiencia, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. En este sentido, Elonce dialogó con el profesor de la propuesta, Jorge Fillastre, quien brindó precisiones de la iniciativa.

El taller se impartirá de 20:00 a 22:00 y está dirigido principalmente a adultos, mayores de 18 años y no se requiere experiencia previa en teatro.

Fillastre señaló que el costo del curso, que tendrá una duración de cuatro meses, es de $5000 pesos mensuales. Los interesados pueden inscribirse por teléfono, en el centro cultural, ubicado en Racedo 250, o a través de las redes sociales, así como en el Instagram de Jorge Fillastre.

“El teatro es un juego y para eso estamos nosotros, para interpretarlos”, señaló y especificó: “Coordino esos juegos hasta desarrollar una obra o un sketch, tanto los que proponen los profesores como los alumnos”.

Intensa actividad cultural y artística en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Luego de recibir 138 propuestas en el marco de las convocatorias abiertas para Talleres culturales y Cesión de salas de ensayo, el Centro Cultural Juan L. Ortiz pondrá en marcha una nueva programación formativa con variedad de propuestas para todas las edades. Los talleres se dictarán de marzo a junio.

La convocatoria estuvo orientada a fortalecer la producción cultural, ampliar el acceso a la formación artística y acompañar los procesos creativos de la comunidad. Tras un proceso de evaluación y selección, se conformó una grilla plural que reúne propuestas para todas las edades y trayectorias, con una amplia variedad de disciplinas. Habrá talleres matutinos y vespertinos.

Entre los talleres seleccionados se encuentran propuestas de bordado, teatro, crochet, fotografía, experiencias lúdicas, dibujo urbano, club de lectura, stand up, y otras prácticas vinculadas a las artes visuales, la literatura, los oficios y las artes escénicas. La programación cuatrimestral prioriza el carácter presencial, el trabajo en grupos reducidos y el encuentro como espacio de aprendizaje y construcción colectiva.

La Convocatoria de Talleres culturales en el Aula Taller estuvo dirigida a talleristas, artistas, docentes y gestores culturales interesados en dictar propuestas presenciales de hasta dos horas por encuentro. El espacio fue cedido sin canon ni alquiler, con cupos limitados y el objetivo de conformar una oferta diversa y accesible para la comunidad.

De la misma manera, la Convocatoria de Cesión de salas para ensayo estuvo destinada a elencos independientes, grupos, compañías, bandas y proyectos escénicos en proceso de creación. Las propuestas seleccionadas ensayarán en el Aula Taller.

Cuáles son las propuestas

LUNES

8 a 10 hs - Tejemos redes en Paraná (Iniciación en Crochet) – Silvana Cáceres

Para personas mayores de 18 años que deseen iniciarse en el crochet. Taller orientado al aprendizaje de herramientas, hilados y puntos básicos mientras se desarrollan proyectos prácticos.

Costo: $15.000 mensuales

Contacto: tejiendo.alas.sil@gmail.com

10 a 12 hs - Entrenamiento Cognitivo – Paola Schmukler

Dirigido a personas a partir de los 60 años. Espacio de prevención y promoción de la salud mental con enfoque integral y gerontológico.

Costo: $23.000 mensuales.

Contacto: paola_schmukler@yahoo.com.ar

16 a 18 hs - Historias de un barrio: fusión entre fotografía y escritura – María Jesús Thove

Destinado a personas desde los 16 años (menores con autorización). Taller teórico-práctico que integra fotografía y escritura para construir relatos a partir del entorno del Centro Cultural.

Costo: $7.500 mensuales

Contacto: mariajthove@gmail.com

18 a 20 hs- Club Taller de Experiencias Lúdicas – Germán González y Katia Fragazzini

Espacio para jóvenes y adultos interesados en juegos de mesa modernos y de rol. Propuesta de recreación, creatividad y encuentro presencial.

Costo: $7.000 mensual / $3.000 por encuentro.

Contacto: clubtallerludico@gmail.com

MARTES

16 a 18 hs - Enhebrando historias – Taller de Narración Oral – María Elena Lothringer y Silvina Suárez

Para mayores de 16 años, sin experiencia previa. Selección y reescritura de textos para la oralidad. Trabajo con imágenes, voz y gestualidad.

Costo: $30.000 mensuales.

Contacto: suarezis@yahoo.com.ar

20 a 22 hs - Cine de Bolsillo: estética cinematográfica con dispositivos móviles – María Paz Gallo

Dirigido a artistas y creadores de distintas disciplinas. Laboratorio de producción audiovisual con celular para la creación de piezas breves con narrativa profesional.

Costo: $15.000 mensuales.

Contacto: micultural4.0@gmail.com

MIÉRCOLES

16 a 18 hs - Danzas Folclóricas y Expresión Corporal – Adriana Vallejo

Para personas desde los 10 años, sin experiencia previa. Espacio de fortalecimiento de la identidad cultural a través del movimiento y la creatividad.

Costo: $5.000 mensuales + alimento no perecedero.

Contacto: adrianavallejo459@gmail.com

18 a 20 hs - Taller de Stand Up – Ignacio Koornstra

Dirigido a jóvenes y adultos con o sin experiencia escénica. Taller teórico-práctico de nivel inicial orientado a la creación de monólogos de humor.

Costo: $35.000 mensuales.

Contacto: nachokoornstra@gmail.com

JUEVES

8 a 10 hs - El bordado como archivo doméstico – Brisa García Belz

Para jóvenes y adultos. Aprendizaje de técnicas de bordado para crear obras que recuperan escenas cotidianas y memorias personales.

Costo: $10.000 mensuales.

Contacto: brisagarcia07062004@gmail.com

10 a 12 hs - Taller de Dibujo Urbano – Matías Netto

Para jóvenes adultos, adultos y adultos mayores sin experiencia previa. Exploración del paisaje y la arquitectura del entorno desde una mirada sensible y no académica.

Costo: $25.000 mensuales / $8.000 por clase. Incluye sistema de becas.

Contacto: arq.netto@hotmail.com

18 a 20 hs - Cantemos Latinoamérica – Guadalupe Abero

Para jóvenes y adultos (16 a 70 años). Taller de canto grupal dedicado al cancionero latinoamericano con entrenamiento fono-corporal e interpretativo.

Costo: $30.000 mensuales.

Contacto: guadalupeaberoclases@gmail.com

20 a 22 hs - 13/20 – La obra soy yo – Natalia Garay Elizalde

Para jóvenes de 13 a 20 años en proceso creativo. Espacio de acompañamiento y reflexión sobre obras en desarrollo, centrado en el proceso y el intercambio.

Costo: $15.000 mensuales.

Contacto: nataliamgar@gmail.com

VIERNES

8 a 10 hs - Taller de Guitarra – Candelaria Coronel Osuna

Para niños, jóvenes y adultos. Propuesta de formación musical integral orientada al desarrollo artístico y la sensibilidad

Costo: $20.000 mensuales.

Contacto: candecoronelosuna@gmail.com

10 a 12 hs - Teatro en serio (pero jugando) – Santiago Marcos

Taller intergeneracional para adolescentes, adultos y personas mayores. Espacio donde el juego y la creación escénica se combinan para explorar historias y experiencias diversas.

Costo: $12.000 mensuales

Contacto: 343 4179998

16 a 18 hs - Raíces que danzan – Johana Rodas

Taller de danzas folclóricas para las infancias. Exploración cultural a través del movimiento.

Costo: $5.000 mensuales.

Contacto: johananrod@gmail.com

SÁBADO

11 a 13 hs Fotografía Creativa: mirar, narrar y habitar la imagen – Yanina Medrano

Para adolescentes y adultos sin experiencia previa. Taller teórico-práctico de iniciación a la fotografía desde una perspectiva artística y expresiva.

Costo: $25.000 mensuales.

Contacto: victoriayani74@gmail.com

10 a 12 hs (Primer y tercer sábado del mes) Cuerpo diverso a la acción – Victoria Roldán

Para jóvenes y adultos con inquietudes artísticas. Encuentros quincenales de exploración en performance y movimiento que culminan en una creación site specific.

Costo: $30.000.

Contacto: vikroldan@gmail.com

10 a 12 hs (Segundo sábado del mes) Próxima Página – Club de Lectura Juvenil – Luciana Dalotto

Para jóvenes de 15 a 30 años (extensible hasta 35). Espacio para compartir lecturas, debates y experiencias en comunidad.

Costo: $15.000 mensuales.

Contacto: blogthebookishfriend@gmail.com / luciana.dalotto@gmail.com

10 a 12 hs (Cuarto sábado del mes) Meditación de Alquimia Sensorial – Eugenia Muñoz Larrosa

Para mayores de 15 años. Práctica somatosensorial en movimiento con música orgánica en vivo orientada a la autorregulación y disminución del estrés.

Costo: $15.000 anticipado / $18.000 en puerta.

Contacto: alquimiasensorial22@gmail.com