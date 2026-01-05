Intentaron degollar a una adolescente y le desfiguraron el rostro: la atacaron en grupo

Una adolescente de 15 años fue atacada por cinco jóvenes cuando iba a un kiosco y sufrió graves cortes en el rostro. El hecho ocurrió en una localidad santafesina.
Una adolescente de 15 años se recuperaba tras haber sido víctima de una violenta agresión grupal, cuando fue interceptada en la vía pública por cinco jóvenes que intentaron degollarla y le provocaron severas heridas en el rostro. El ataque ocurrió el jueves pasado, alrededor de las 21, en la localidad de San Cristóbal, cuando la menor se dirigía a un kiosco de su barrio.
Según se informó, la joven caminaba sola cuando fue abordada por tres mujeres y dos varones, varios de ellos menores de edad, quienes la acorralaron y la atacaron con armas blancas. Vecinos que acudieron en su auxilio coincidieron en que los agresores intentaron herirla directamente en el cuello, con claras intenciones de matarla.
La madre de la víctima relató que su hija venía siendo hostigada desde hacía meses por el mismo grupo, tanto en espacios públicos como a través de redes sociales. En ese marco, describió una situación como bullying sistemático, con amenazas, insultos y antecedentes de agresiones físicas previas.
“La intención principal era cortarle el cuello. La querían matar”, sostuvo la mujer, quien aseguró que había advertido la situación con anterioridad y que incluso dialogó con familiares de los agresores, sin obtener respuestas.
Investigación y detenciones
Tras el ataque, la Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos en distintos domicilios, que permitieron la detención de un joven de 18 años y de dos menores, de 17 y 16 años. Los tres quedaron imputados por el delito de tentativa de homicidio y permanecían a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron teléfonos celulares y armas blancas que habrían sido utilizadas durante la agresión. La fiscal interviniente avanzaba con las medidas judiciales correspondientes para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.
Estado de salud de la víctima
Según da cuenta La Nación, Luego del ataque, la adolescente fue trasladada de urgencia al hospital local y posteriormente derivada a un centro de mayor complejidad, donde recibió atención especializada. Según se informó, se encontraba fuera de peligro, aunque debía ser evaluada por un cirujano estético debido a las lesiones sufridas en el rostro, por lo que no se descartaban nuevas intervenciones quirúrgicas.