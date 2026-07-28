La concientización sobre la anafilaxia volvió a ser el eje del mensaje de los padres de Matías Colaprete, el joven entrerriano que falleció en 2024 tras sufrir un shock anafiláctico. A un año y siete meses de su muerte, Noemí Dalmolín y Daniel Colaprete presentaron material informativo desarrollado junto al Ministerio de Salud y renovaron el pedido para que la sociedad conozca cómo actuar frente a una emergencia que puede ser mortal en pocos minutos.

La iniciativa incluye videos, trípticos y protocolos destinados tanto al personal sanitario como a la comunidad en general, con el objetivo de brindar herramientas para reconocer los síntomas y actuar de manera inmediata. "Hoy es un día muy especial para nosotros. Se cumple un año y siete meses del fallecimiento de Mati y sigue haciendo cosas", expresó emocionada Noemí Dalmolín.

Anafilaxia, lo que tenés que saber by elonceweb

Material para informar y actuar a tiempo

La madre de Matías explicó a Elonce que el trabajo fue elaborado junto a profesionales de la salud y autoridades del Ministerio, quienes revisaron cuidadosamente cada contenido antes de su difusión. "Logramos terminar el material. Hay videos, trípticos y protocolos para que la gente conozca la sintomatología, sepa qué hacer y cómo llamar al 107 ante un posible shock anafiláctico", detalló.

Según explicó, la intención es que ese material esté disponible en hospitales, escuelas, instituciones y distintos espacios públicos de Paraná y de toda la provincia. "Queremos que en cada lugar haya un afiche o un tríptico para que las personas sepan cómo actuar", sostuvo.

"La adrenalina es lo único que puede salvar una vida": el mensaje de los padres de Matías Colaprete

"La anafilaxia está muy subestimada"

Uno de los principales objetivos de la campaña es combatir el desconocimiento sobre esta reacción alérgica grave.

Dalmolín afirmó que incluso entre los profesionales de la salud aún existen dificultades para identificar y tratar correctamente estos cuadros. "La anafilaxia está muy subestimada. No es una alergia común. Es un episodio que irrumpe en la vida de las personas y la única medicación que puede salvar una vida en esa ventana de dos a cuatro minutos es la adrenalina", remarcó.

También explicó que una de las metas de la familia es derribar el temor que muchas personas sienten frente al uso de esa medicación. "Nuestra tarea como papás también es sacar el miedo al uso de la adrenalina", aseguró.

Ley Matías Colaprete by elonceweb

Una ley que trascendió las fronteras

Durante la entrevista, Daniel Colaprete destacó a Elonce que la legislación impulsada tras la muerte de su hijo fue presentada en un congreso internacional realizado en Estambul.

La encargada de exponer la normativa fue la médica Silvia Cabalo, quien participó activamente en su elaboración. "Era una ley pionera no solo en el país, sino también en Latinoamérica, y fue muy valorada durante el congreso", destacó.

Según explicó, el reconocimiento internacional confirmó que el proyecto constituye una herramienta innovadora para mejorar la respuesta ante episodios de anafilaxia.

Una herramienta para salvar vidas

El padre de Matías sostuvo que el objetivo principal siempre fue brindar información que permita actuar con rapidez frente a una emergencia. "Lo que nos interesa es que la sociedad conozca esta herramienta y tenga acceso a la adrenalina para seguir salvando vidas", afirmó.

Además recordó que la anafilaxia no solamente puede desencadenarse por la picadura de un insecto. "Muchas personas creen que solo aparece por una picadura, pero también puede producirse por la ingesta de un alimento o de un medicamento", advirtió.

Plan de Acción ante casos de anafilaxia by elonceweb

"Queremos honrar la vida de nuestro hijo"

La familia remarcó que la difusión forma parte de un trabajo que comenzó con la sanción de la ley y continuó con jornadas de capacitación en instituciones educativas.

"Seguimos trabajando para visibilizar la anafilaxia y honrar la vida de nuestro hijo", expresó Daniel Colaprete.

En ese mismo sentido, Noemí aseguró que Matías habría acompañado este camino solidario. "Creo que él hubiese hecho lo mismo que nosotros. Si algo lo caracterizaba era la solidaridad. Siempre buscaba ayudar a los demás", recordó.

La madre sostuvo que el espíritu de la ley refleja los valores con los que vivía su hijo. "El espíritu de la ley tiene su esencia: la solidaridad con el otro", afirmó.

Congreso EAACI 2026 (foto archivo EAACI)

Un mensaje para toda la comunidad

Antes de finalizar, los padres de Matías insistieron en que cualquier persona puede enfrentar un episodio de anafilaxia, incluso sin saber previamente que es alérgica. "A veces la gente dice que quienes son alérgicos deben llevar su inyectable. Pero muchas veces recién cuando ocurre un ataque de anafilaxia se descubre que la persona era alérgica", advirtió Noemí.

Por eso, reiteraron la importancia de que la comunidad conozca los síntomas, actúe rápidamente y sepa que la aplicación inmediata de adrenalina puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.