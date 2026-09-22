Pareja de Paraná contó cómo fue la propuesta de casamiento en la cancha de San Lorenzo

Una propuesta de casamiento en la cancha de San Lorenzo convirtió una tarde de fútbol en un recuerdo para toda la vida para Leo Franco y Sil Segovia, una pareja de Paraná que lleva casi seis años junta. En medio del recibimiento de los equipos en el Nuevo Gasómetro, él se arrodilló en la tribuna y le pidió matrimonio ante la mirada de otros hinchas.

El escenario no había sido elegido al azar. Leo es hincha de San Lorenzo desde pequeño y soñaba con hacer la propuesta en el lugar que representa una parte importante de su historia. Sil, en cambio, vivía otra experiencia inédita: era la primera vez que ingresaba a una cancha de fútbol.

“Siempre fue mi sueño, desde el momento que estaba con ella, proponerle eso en el lugar con el que me siento identificado y que más amo. San Lorenzo sería mi primer amor y ella, mi segundo amor. Era mi sueño”, contó Leo, todavía emocionado por lo vivido.

El momento elegido en el Nuevo Gasómetro

La pareja había viajado a Buenos Aires para presenciar el clásico entre San Lorenzo y Boca. Aunque el resultado deportivo no acompañó al Ciclón, que cayó por 2 a 0, el partido quedó definitivamente en un segundo plano para ellos. “Lástima el resultado, pero nos trajimos un lindo recuerdo, por lo menos para mí”, resumió Leo entre risas.

La propuesta ocurrió en uno de los momentos de mayor emoción de la jornada: la salida de los futbolistas al campo de juego. Mientras las tribunas recibían al equipo y el estadio se llenaba de cánticos, Leo entendió que había llegado la oportunidad que esperaba. “Fue cuando entraron los jugadores, en el recibimiento. Se me ocurrió en ese momento justo pedirle matrimonio”, relató.

Había, sin embargo, un detalle por resolver. Los dos habían viajado solos y Leo quería que quedara un registro de la escena. Entonces encontró la colaboración de otra hincha. “Quería buscar el momento. Como no podía hacerlo adentro de la cancha, se me ocurrió hacerlo cuando entraban los jugadores. Vi que era todo muy soñado. Justo había una chica ahí y, como fuimos los dos solos, le pedí que me filmara”, recordó.

Una sorpresa en su primera vez en una cancha

Sil no sospechó nada. Sabía cuánto significaba para su pareja conocer y volver al Nuevo Gasómetro, pero jamás imaginó que el viaje terminaría con un anillo y una propuesta de matrimonio. “No me lo esperaba. Yo sabía que el sueño era ir a la cancha y ver el partido de Boca con San Lorenzo, pero la propuesta no. La hizo bien callado”, reconoció.

La sorpresa fue todavía mayor porque se trató de su primera experiencia en un estadio. “Era la primera vez que iba a la cancha. Ni siquiera estaba preparada, tenía el pelo hecho un desastre, todo. Pero mejor, porque fue de sorpresa”, contó entre risas.

Cuando le preguntaron qué la había sorprendido más, si conocer el estadio o recibir la propuesta, no dudó: “Las dos cosas. Ir a la cancha sí queríamos, pero la propuesta no me la esperaba”.

La escena terminó de unir dos mundos que, cuando comenzó la relación, no necesariamente iban de la mano. Sil no era particularmente futbolera, pero con el paso de los años comenzó a acompañar los partidos junto a Leo.

La experiencia en el Nuevo Gasómetro terminó por acercarla todavía más a esa pasión. “Cuando empezó a ver los partidos conmigo le gustó y, cuando fuimos a la cancha, el recibimiento de la gente y cómo cantaban durante todo el partido también la enamoraron”, señaló él. Sil coincidió: “La hinchada es muy linda”.

Una pasión heredada de familia

El vínculo de Leo con San Lorenzo comenzó mucho antes de conocer a Sil. Es una pasión heredada de su abuelo y transmitida a través de generaciones. “Soy hincha desde chiquito. Mi abuelo era de San Lorenzo. De los siete hijos que tuvo, solamente mi papá se hizo de San Lorenzo y después seguimos nosotros”, recordó.

En su casa conserva camisetas y recuerdos vinculados al club. Entre ellos, una camiseta que recibió de Marcela Nicolau, quien trabajó en prensa de la institución, y otra relacionada con una visita del Ciclón a Paraná para enfrentar a Patronato.

“Es mi pasión, San Lorenzo. Es mi amor desde chiquito”, sintetizó Leo al explicar nuevamente por qué había elegido la tribuna para dar uno de los pasos más importantes de su vida.

La historia de Leo y Sil, sin embargo, había comenzado lejos de una cancha. Se conocieron a través de las redes sociales. Él envió una solicitud que durante mucho tiempo quedó prácticamente olvidada. “La había mandado hacía dos años y yo no le había prestado atención. Un día me puse a mirar y me gustó”, recordó ella. A partir de allí comenzó una relación que está próxima a cumplir seis años.

“Quiero estar con ella para siempre”

Después de la sorpresa llegó inevitablemente la pregunta sobre el casamiento. Todavía no existe una fecha definida, aunque ambos imaginan una celebración sencilla y familiar. Leo expresó su deseo de que pueda realizarse durante el verano. “Me gustaría en verano. Algo sencillo, con la familia nada más. Lo importante es el compromiso y comprometerse, porque yo quiero estar con ella para siempre”, afirmó.

Y San Lorenzo también tendrá su lugar en ese día. La pareja ya pensó algunos detalles de la indumentaria y los colores elegidos remitirán inevitablemente al club de Boedo. “Yo de rojo y él de azul, para seguir con el tema de su pasión”, adelantó Sil. La intención, bromearon, es llevar los colores azulgranas hasta el altar.

Detrás de la propuesta y de la pasión futbolera, ambos destacaron el vínculo que construyeron durante estos años. Sil contó qué encontró en Leo cuando comenzaron a conocerse: “Quiero estar con él porque cuando lo conocí me transmitió su alegría. Eso fue lo que me gustó, y también la unión que él quiere conmigo”.

Una historia compartida después de momentos difíciles

Al hablar sobre su relación, Leo se emocionó. Explicó que ambos atravesaron situaciones difíciles antes y durante distintos momentos de sus vidas, y que ahora buscan consolidar una etapa marcada por la compañía y la estabilidad. “Ella ha pasado por un montón de situaciones y siento que tiene que ser feliz ahora. Yo también vengo con un trayecto de situaciones que me han pasado en la vida”, expresó.

“Me gustaría estar bien con una persona estable. Somos muy unidos, estamos todo el tiempo juntos”, agregó Leo al describir el vínculo que construyeron durante casi seis años y que ahora tendrá un nuevo capítulo.

Fue por primera vez a la cancha y le pidieron casamiento

Así, una salida que originalmente tenía como objetivo ver a San Lorenzo frente a Boca terminó convirtiéndose en mucho más. El resultado quedó relegado y la primera experiencia de Sil en una cancha pasó a estar asociada para siempre a una imagen: Leo arrodillado en una tribuna del Nuevo Gasómetro, rodeado de hinchas y en medio del recibimiento del equipo, haciendo la pregunta que había imaginado durante años.

Para el hincha de San Lorenzo, el lugar resumía buena parte de su propia historia. Allí estaba la pasión heredada de su abuelo, transmitida por su padre y compartida ahora con sus hijas. Y también estaba Sil, la mujer con la que decidió comenzar otra etapa. “Quiero estar con ella para siempre”, resumió.