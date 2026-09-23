Presunta mala praxis: ordenaron avanzar hacia el juicio por la muerte de Catalina De Gracia

La Cámara hizo lugar a una apelación de la querella y dejó sin efecto la paralización del expediente. La jueza de Garantías deberá continuar el procedimiento para determinar si la causa por la muerte de la niña se eleva a juicio oral.
La Cámara de Concepción del Uruguay ordenó avanzar hacia el juicio por la muerte de Catalina De Gracia, la niña de cinco años que falleció en noviembre de 2017. La resolución hizo lugar a una apelación de la querella autónoma y dejó sin efecto la paralización del expediente dispuesta por la jueza de Garantías subrogante Alejandra Núñez.
La audiencia de apelación se realizó este martes y estuvo presidida por el vocal Mariano Martínez. El magistrado aceptó el planteo formulado por la representación de la familia y ordenó que continuara el trámite de la causa dentro del fuero penal.
La decisión no implicó la elevación inmediata del expediente a juicio oral, publicó La Pirámide. A partir del fallo, la jueza de Garantías deberá cumplir las etapas previstas en el artículo 404 del Código Procesal Penal de Entre Ríos y convocar posteriormente a una audiencia para analizar si corresponde remitir el caso a un tribunal oral.
Por qué se había paralizado la causa
El conflicto procesal comenzó después de que Núñez suspendiera el avance del expediente hasta que la familia acreditara el pago de la tasa de justicia correspondiente a la demanda civil o presentara una resolución firme sobre el beneficio de litigar sin gastos.
De acuerdo con la querella, el importe estaba relacionado con el valor reclamado en la acción civil y resultaba elevado para la familia. Aunque el pedido para litigar sin gastos continuaba en trámite y ya se habían realizado distintos informes, la magistrada rechazó que la etapa penal avanzara antes de que se resolviera esa situación.
Ante esa decisión, la representación de la familia presentó un recurso de apelación. El planteo sostuvo que una cuestión económica vinculada con la demanda civil no podía impedir la continuidad de la acción penal ni el acceso a una instancia de juicio.
El reclamo de la querella
Durante la audiencia, la querella argumentó que la paralización afectaba el derecho a la tutela judicial efectiva y podía constituir una denegación de justicia.
“La deuda que tiene la Justicia con la familia De Gracia, no solo con la familia De Gracia sino con toda la sociedad, particularmente de Concepción del Uruguay, sigue existiendo y cada vez es más enorme”, manifestó el abogado querellante.
El representante de la familia reiteró que el objetivo era llegar al debate oral para que se analizaran las responsabilidades investigadas. “¿Cuándo la Justicia va a saldar la deuda con la familia De Gracia? Lo único que se está pidiendo es: queremos ir a juicio, queremos ir a juicio”, expresó.
Los próximos pasos procesales
Tras el fallo de la Cámara, la jueza de Garantías deberá correr traslado a las defensas del requerimiento de elevación a juicio y de la demanda presentada por la querella.
Las partes defensoras contarán con un plazo de cinco días para formular oposición, solicitar el sobreseimiento, proponer una salida alternativa o presentar las pruebas que consideren necesarias.
Una vez cumplida esa instancia, se deberá fijar una audiencia para discutir la procedencia de la elevación. Si la jueza resolviera enviar el expediente a juicio, las actuaciones pasarán al Tribunal Oral correspondiente, donde se sortearán los magistrados y posteriormente se establecerá la fecha del debate.
La muerte de Catalina De Gracia
Catalina tenía cinco años cuando falleció en noviembre de 2017. Sus padres, Florencia Caminos y Cristian De Gracia, la habían llevado al Hospital Justo José de Urquiza después de que presentara un cuadro febril.
Según sostuvo la familia, la niña fue trasladada en reiteradas oportunidades al establecimiento para recibir atención médica durante los días siguientes. Finalmente, se produjo su fallecimiento y comenzó una investigación para establecer las circunstancias de la atención recibida.
La Fiscalía intervino inicialmente en el expediente, pero posteriormente se apartó de la acusación al considerar que no contaba con elementos suficientes para impulsar un juicio. Frente a esa decisión, el abogado José Ostolaza continuó la acción penal de manera privada como querellante autónomo.
Durante 2025 se había informado que la acusación de la querella alcanzaba a cuatro profesionales de la salud por el presunto delito de homicidio culposo por mala praxis. Tres de ellos habían declarado ante la Justicia y restaba la declaración del cuarto involucrado.
Con la resolución adoptada por la Cámara, el expediente retomó su trámite penal. La próxima instancia central será la audiencia en la que la Justicia deberá resolver si la causa por la muerte de Catalina De Gracia reúne las condiciones para ser elevada a juicio oral.