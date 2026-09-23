Encontraron muerta a una jubilada en su casa e investigan si la asesinaron durante un robo

La mujer, de 67 años, fue encontrada por una familiar que llevaba dos días sin poder contactarla. Investigan si fue víctima de un homicidio durante un robo.
Una mujer de 67 años fue encontrada muerta dentro de su vivienda en la ciudad de Santa Fe y la Justicia investigaba las circunstancias del fallecimiento. Entre las hipótesis bajo análisis se encontraba la posibilidad de que hubiera sido asesinada durante un robo, aunque hasta el momento no se había establecido la causa de muerte.
El hallazgo se produjo el domingo en una casa situada en la esquina de Pedro Ferré y Laprida, en el barrio 7 Jefes, a pocas cuadras de la Costanera Oeste. La víctima fue identificada por sus iniciales, M.I.P.
Una familiar llegó hasta el domicilio después de preocuparse porque desde el viernes no obtenía respuestas a los mensajes que le enviaba. Al ingresar encontró a la mujer sin vida y dio aviso inmediatamente al 911.
Tras el llamado, efectivos de la Comisaría 3ª y de la Estación Policial Centro acudieron al lugar y preservaron la vivienda para permitir el posterior trabajo de los especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI).
Los agentes también comenzaron a entrevistar a vecinos del sector con el objetivo de establecer si alguien había observado movimientos extraños en inmediaciones de la propiedad durante las horas previas al hallazgo.
La investigación quedó en manos de la Brigada de Femicidios y de la fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual, Vivian Galeano. Los investigadores intentaban determinar si existió intervención de terceras personas.
La autopsia será clave para determinar cómo murió
Una de las hipótesis que se analizaba era que la mujer hubiera sido víctima de un homicidio cometido en el marco de un robo. Sin embargo, esa posibilidad no había sido confirmada y tampoco se descartaban otras líneas investigativas.
Como una de las primeras medidas, la Fiscalía ordenó trasladar el cuerpo a la morgue judicial para realizar la correspondiente autopsia. El estudio forense será fundamental para establecer la causa y el momento aproximado de la muerte.
Además, los investigadores buscaban determinar si existen cámaras de seguridad públicas o privadas en las inmediaciones de la vivienda. Las imágenes podrían permitir reconstruir los movimientos registrados en la zona y establecer si alguna persona ingresó o salió de la propiedad.
Hasta el momento, no se habían informado detenciones ni se había establecido oficialmente que faltaran elementos de la vivienda. La investigación continuaba para determinar cómo murió la jubilada y si se trató de un homicidio durante un robo o de un hecho con otras características.