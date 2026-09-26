Reino Unido afirmó que tiene capacidad para “defender” Malvinas ante una acción argentina

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó este sábado que su país tiene capacidad para “defender” las Islas Malvinas y sostuvo que Londres estaría dispuesto a enviar tropas ante un eventual ataque argentino, publicó NA.

Las declaraciones se conocieron en medio de una nueva escalada diplomática por la disputa de soberanía y la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. Streeting ocupa la cartera de Defensa británica desde julio de 2026.

En una entrevista con el diario británico The Sun, Streeting se refirió a las recientes medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y al reclamo que el mandatario volvió a plantear esta semana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Lo que hemos visto por parte del presidente de Argentina es quejarse de las Malvinas, diciendo que son suyas”, manifestó el funcionario británico, quien reiteró la posición de Londres de considerar resuelta la cuestión después de la guerra de 1982. Argentina, en cambio, mantiene el reclamo de soberanía y sostiene que existe una disputa pendiente que debe resolverse mediante negociaciones bilaterales.

“Gran Bretaña sí tiene la capacidad de defenderlas”

Streeting fue más allá al referirse a un hipotético escenario militar. “Argentina no tiene la capacidad militar de tomar las islas. Gran Bretaña sí tiene la capacidad de defenderlas”, aseguró en la entrevista publicada este sábado.

El secretario de Defensa sostuvo además que el Reino Unido estaría dispuesto a enviar tropas a las islas ante un eventual ataque argentino, aunque las medidas anunciadas hasta el momento por el Gobierno argentino se desarrollaron en los planos diplomático, administrativo, legislativo y judicial.

Streeting también defendió la posición británica basada en la voluntad expresada por los habitantes de las islas. La postura argentina rechaza que el principio de autodeterminación sea aplicable al caso Malvinas y reclama negociaciones de soberanía de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas.

El reclamo de Milei ante las Naciones Unidas

Las declaraciones del funcionario británico llegaron tres días después de que Milei volviera a colocar la cuestión Malvinas en el centro de su discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde cuestionó la falta de avances para resolver la disputa con el Reino Unido.

El Presidente definió el reclamo como una “causa nacional” y reiteró el llamado a Londres para retomar las conversaciones. “Al Reino Unido le reiteramos, una vez más, nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía”, expresó durante su intervención.

El planteo se produjo además en un contexto de creciente tensión por la explotación petrolera alrededor del archipiélago. El Gobierno argentino inició durante septiembre procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y empresas que, según informó oficialmente, estarían vinculadas con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

Sanciones y denuncias contra empresas petroleras

El Ejecutivo también avanzó con denuncias penales contra compañías relacionadas con proyectos hidrocarburíferos en la zona. El 7 de septiembre informó acciones contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas.

Posteriormente, Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla herramientas para sancionar a quienes participen de la explotación de recursos naturales que Argentina considera realizada sin su autorización.

El Reino Unido, por su parte, sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales y mantiene su rechazo a negociar la soberanía mientras los isleños deseen continuar bajo administración británica.

Una nueva respuesta británica

Las palabras de Streeting se sumaron a las respuestas que Londres formuló después de la intervención de Milei en Naciones Unidas. La representación británica volvió a defender su posición sobre la explotación de hidrocarburos y el estatus político del archipiélago.

La Argentina sostiene constitucionalmente su “legítima e imprescriptible soberanía” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, y establece que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía debe realizarse respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional.