Merendero comunitario asiste hasta 300 personas y pide ayuda: “El aceite es oro para nosotros”

REDACCIÓN ELONCE
Referentes del merendero Boina de Vasco contaron a Elonce que sostienen desayunos, viandas y talleres con la colaboración de vecinos. Aseguraron que la demanda aumentó y solicitaron alimentos para continuar con la asistencia y preparar una fiesta para los gurises.
El merendero Boina de Vasco, ubicado en calle Juan Vives 1623 de Paraná, atraviesa una creciente demanda de asistencia y actualmente recibe entre 250 y 300 personas a través de sus diferentes actividades. Sus referentes dialogaron con Elonce y solicitaron colaboración con alimentos para sostener las viandas, desayunos y talleres que desarrollan durante la semana.
Emanuel Cornejo explicó que el espacio atraviesa una etapa compleja y destacó que actualmente la continuidad de las actividades depende principalmente de la solidaridad. “Estamos acá entre todos con la colaboración de los vecinos, de los propios compañeros, ayudando, colaborando y sumando”, expresó.
Además de la asistencia alimentaria, el lugar funciona como espacio de encuentro para niños, jóvenes y adultos. También cuenta con acompañamiento para personas atravesadas por consumos problemáticos, mediante un equipo técnico integrado por profesionales.
Entre 250 y 300 personas reciben asistencia
“La finalidad es que haya un lugar de encuentro para la infancia, para los jóvenes y adultos también”, explicaron desde el espacio. En ese sentido, remarcaron que buscan brindar contención y generar instancias donde quienes concurren puedan expresar las situaciones que atraviesan.
Fátima, otra de las referentes, detalló que entre las principales necesidades se encuentran alimentos básicos para preparar las comidas. “Necesitamos alimentos, leche, fideos, arroz, verdura, carne para la olla”, enumeró.
El merendero mantiene actividades de lunes a viernes. Durante la semana brinda asistencia alimentaria y los viernes realiza entregas de leche y comida. Según indicaron, reciben personas procedentes de diferentes sectores de Paraná, entre ellos Santa Rita, Gaucho Rivero y Mosconi, además de personas en situación de calle.
“Entre lo que son todas las actividades, desayuno, almuerzo y entrega de viandas, tenemos alrededor de 250 o 300 personas”, señaló Cornejo.
“Con muy poco tratamos de que todos se lleven algo”
Durante la recorrida de Elonce, los integrantes del merendero se encontraban preparando tortas fritas. La escena permitió mostrar una de las dificultades cotidianas: cuando los alimentos no alcanzan, deben dividir las porciones para intentar que nadie se quede sin recibir algo.
“Con muy poco tratamos de que todos se lleven algo”, afirmó Cornejo. Y explicó: “Muchas veces eso también nos genera un montón de problemas porque las quejas están presentes. Una torta frita la cortás en cuatro, la cortás en seis. La realidad es que eso se hace porque, si no, no llegamos a repartirles a todos”.
Los responsables del espacio destacaron especialmente la colaboración de comercios y vecinos de la zona que acercan pan y otros productos que permiten completar las preparaciones.
Al ser consultados sobre cuáles son los elementos más necesarios, remarcaron la importancia de productos básicos que se utilizan diariamente. “Es esencial, es oro para nosotros en este momento el aceite, el azúcar, las harinas”, describió Emanuel. Estos insumos también son utilizados en actividades como el taller de panadería, uno de los espacios con mayor concurrencia.
Talleres y acompañamiento comunitario
El merendero no limita su actividad a la entrega de alimentos. Allí también se desarrollan una ronda de mujeres, talleres de panadería y artes visuales y propuestas destinadas a personas que atraviesan situaciones de consumo problemático.
En el marco del taller de artes visuales se lleva adelante además el concurso denominado “El salón del Boinas”, para el cual reciben trabajos relacionados con la historia y la vida cotidiana del barrio.
Según explicaron, habrá premios para los participantes y posteriormente se realizará una exposición de las producciones en la Casa de la Cultura.
Desde el espacio destacaron que los talleres buscan no solamente generar actividades recreativas y culturales, sino también brindar herramientas y acompañamiento a quienes se acercan diariamente.
Preparan una fiesta para los gurises
En paralelo con la asistencia cotidiana, los integrantes del Boina de Vasco comenzaron a organizar una celebración destinada a niños, adolescentes y jóvenes, prevista para el 26 de septiembre. “Vamos a estar realizando la fiesta de las infancias, las juventudes y las adolescencias en este lugar”, anunció Cornejo.
Por ese motivo, además de alimentos para las actividades habituales, solicitaron alfajores, golosinas, leche y otros productos que permitan preparar la jornada. “Todo suma para esa jornada tan linda que queremos preparar para los gurises”, remarcó el referente.
Fátima coincidió y explicó que el objetivo será que cada niño pueda llevarse un presente: “Más que nada para darle una sonrisa, una bolsita de golosinas a los chicos”.
Quienes quieran colaborar pueden acercarse al Salón de Usos Múltiples Municipal ubicado en Juan Vives 1623, en inmediaciones de la Comisaría Novena. También pueden comunicarse al 3436 238239.