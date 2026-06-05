Santa Fe actualizó el valor de las multas y algunas sanciones ya superan los $5 millones

La Municipalidad de Santa Fe dispuso desde el 1 de junio una nueva actualización en el valor de las multas vinculadas al tránsito y al control urbano. La medida se aplica a partir de la modificación de la Unidad Fija (UF), el índice que sirve de referencia para determinar el monto de las sanciones previstas en el Código de Faltas local.

Con este ajuste, la UF pasó de $2.045 a $2.087, lo que impacta de manera directa en los valores mínimos y máximos de todas las infracciones. Se trata de la tercera actualización aplicada por el municipio durante 2026 y acumula una suba cercana al 22% en lo que va del año.

El mecanismo de cálculo está establecido por ordenanza y toma como referencia el precio del litro de nafta súper en la ciudad. Además, la normativa vigente otorga al Ejecutivo municipal la facultad de realizar actualizaciones bimestrales de este valor.

Las infracciones de tránsito más costosas

Entre las multas más elevadas se encuentran las relacionadas con el exceso de velocidad y las conductas consideradas de mayor riesgo para la seguridad vial.

Cruzar un semáforo en rojo pasó a tener sanciones que van desde $396.530 hasta $2.957.700, mientras que el pago voluntario quedó fijado en $317.224.

Por su parte, el exceso de velocidad superior a 40 kilómetros por hora puede derivar en multas de entre $459.140 y $4.591.400. En tanto, para quienes superen el límite entre 20 y 40 kilómetros por hora, los montos oscilan entre $313.050 y $3.130.500.

Las infracciones por alcoholemia o narcolemia positiva también se encuentran entre las más severas. En estos casos, las sanciones pueden variar entre $396.530 y $3.965.300.

Control urbano y antecedentes de los aumentos

Las actualizaciones también alcanzan a las contravenciones vinculadas al control urbano. Arrojar residuos en la vía pública puede generar multas de hasta $1.669.600, mientras que la publicidad no autorizada tiene sanciones que llegan a $5.217.500.

Uno de los montos más elevados corresponde a los ruidos molestos, cuya penalidad máxima alcanza los $6.261.000. Se trata de la infracción más costosa dentro del esquema vigente.

Durante 2026, la Municipalidad de Santa Fe ya había actualizado la Unidad Fija en dos oportunidades anteriores. El 1 de febrero se estableció en $1.701, mientras que el 1 de abril pasó a $2.045. Con la modificación aplicada desde junio, el valor alcanzó los $2.087 y volvió a incrementar el costo de todas las multas contempladas por la normativa local.