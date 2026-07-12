Invertirán $57 millones en mejoras edilicias para una escuela de Estación Sosa

El gobierno de Entre Ríos ejecutará trabajos de reparaciones en distintos sectores de la Escuela N° 74 Justo José de Urquiza de Estación Sosa. La intervención permitirá resolver problemas edilicios y sanitarios, beneficiará a más de 50 estudiantes y tendrá un plazo de ejecución de 60 días corridos.
El gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, llevará adelante una obra de mejora integral en la Escuela N° 74 Justo José de Urquiza, de la localidad de Estación Sosa, departamento Paraná, con el objetivo de resolver problemáticas edilicias que afectan el normal funcionamiento del establecimiento. La apertura de sobres se realizará el próximo jueves 16, a las 10, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.
La intervención cuenta con un presupuesto oficial de 57 millones de pesos, un plazo de ejecución de 60 días corridos y alcanzará una superficie de 180 metros cuadrados del edificio escolar. Los trabajos beneficiarán directamente a más de 50 estudiantes de los niveles inicial y primario, además del personal docente y no docente, mejorando las condiciones de seguridad y habitabilidad para toda la comunidad educativa.
"Esta obra responde a una necesidad concreta de la comunidad educativa y permitirá recuperar espacios esenciales para el funcionamiento diario de la escuela donde asisten más de 50 chicos que hacen uso de sus instalaciones para el aprendizaje", sostuvo el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, al señalar la importancia de la intervención para garantizar mejores condiciones edilicias.
Además remarcó que "se avanza con una planificación sostenida de obras en materia de infraestructura escolar para hacer posibles entornos más seguros, funcionales y de calidad para fortalecer la educación en el territorio".
Los trabajos previstos incluyen la reparación del hall de ingreso, donde se registran hundimientos de piso y problemas de humedad; la refacción del sector de Dirección; y el reemplazo de las aberturas deterioradas en las aulas del frente por nuevas carpinterías de aluminio. También se renovará el cielorraso de la galería ubicada frente al comedor, afectado por filtraciones, y se realizarán reparaciones en los sectores con humedad.
Asimismo, la obra contempla la renovación de las instalaciones sanitarias y eléctricas en distintos sectores del edificio. En los baños se reemplazará la cañería de alimentación de los inodoros y se repararán los revoques deteriorados por pérdidas de agua. En la cocina-comedor se ejecutará una nueva cubierta de chapa con estructura metálica galvanizada, se colocará un cielorraso de PVC y se instalará un sistema eléctrico nuevo. Además, se reemplazarán las aberturas del grupo sanitario lindero al comedor y se reconstruirán los revoques afectados.