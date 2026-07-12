Mundial 2026: un hombre de 51 años murió de un infarto durante el partido entre Argentina y Suiza

Festejos en Buenos Aires por el triunfo de la Selección

Un hombre de 51 años murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante el partido entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Caballito y fue una de las siete emergencias médicas que atendió el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) durante el encuentro.

El episodio fatal se registró a las 23.44 sobre la calle Paysandú, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa, mientras se disputaba el segundo tiempo del partido. Personal del SAME realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no logró revertir el cuadro y finalmente constató el fallecimiento del paciente.

Según el parte oficial, además del caso fatal, los equipos de emergencia asistieron a otras seis personas por cuadros cardiovasculares y respiratorios registrados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Siete intervenciones durante el partido

La primera asistencia se produjo a las 22.41 sobre avenida Rivadavia, entre Hortiguera y Chirimay, donde un hombre de 45 años presentó dolor en el pecho, dificultades para hablar y adormecimiento de un brazo. Fue trasladado al Hospital Piñero.

Minutos después, un hombre de 41 años sufrió una lipotimia en la zona de Gorriti, entre Thames y Uriarte. Tras ser atendido por los médicos, no fue necesario derivarlo a un centro de salud.

También recibió asistencia una mujer de 86 años, con antecedentes cardíacos, que había perdido el conocimiento en su domicilio de Jorge Newbery, entre Ciudad de la Paz y Zapata. La paciente recuperó la conciencia y permaneció en el lugar.

Otros pacientes derivados a hospitales

Tras el fallecimiento del hombre de 51 años, el SAME intervino en otros tres episodios.

Una mujer de 74 años fue trasladada al Hospital Cecilia Grierson tras presentar dolor precordial y dificultades respiratorias. En tanto, un hombre de 48 años, que se encontraba dentro de un automóvil en la zona de Gendarmería Nacional y Rodolfo Walsh, fue derivado al Hospital Rivadavia por dolor en el pecho.

Asimismo, una mujer de 38 años, que presentaba dificultad respiratoria, también fue trasladada al Hospital Rivadavia para recibir atención médica.

El balance oficial indicó que, de los siete pacientes asistidos, cuatro fueron derivados a hospitales, dos recibieron atención en el lugar y uno falleció.

También hubo heridos durante los festejos

Además de las emergencias médicas registradas durante el partido, el SAME debió intervenir en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires por personas lesionadas durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina.

Según informaron las autoridades sanitarias, las asistencias estuvieron vinculadas principalmente con caídas, golpes y traumatismos ocasionados por las aglomeraciones de hinchas.

Desde el SAME recordaron que los eventos deportivos de alta carga emocional pueden actuar como desencadenantes de cuadros cardiovasculares en personas con factores de riesgo o enfermedades preexistentes, por lo que recomendaron consultar de inmediato ante síntomas como dolor intenso en el pecho, dificultad para respirar o pérdida del conocimiento.