Estudiantes secundarios crearon un perro robot que busca salvar vidas en incendios y derrumbes

Cinco alumnos de entre 16 y 17 años desarrollaron Laika Rescue Dog, un prototipo capaz de mapear zonas de riesgo en tiempo real antes del ingreso de rescatistas. El proyecto busca reducir riesgos y optimizar las tareas de emergencia.
Laika Rescue Dog, un perro robot desarrollado por estudiantes secundarios, fue diseñado para asistir a bomberos y equipos de rescate durante incendios, derrumbes y otras situaciones de emergencia. El objetivo del proyecto fue permitir que el dispositivo ingresara primero a zonas de alto riesgo para relevar información y minimizar la exposición de las personas.
El prototipo fue creado por Benyamin Sagranichne, Melina Keninsberg, Agustina Romano, Julieta Gric y Tadeo Dyjament, alumnos de entre 16 y 17 años, quienes cursan las especializaciones de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) y Gestión de las Organizaciones, del Colegio ORT de Buenos Aires.
Un robot para ingresar antes que los rescatistas
Los estudiantes explicaron a Clarín que el dispositivo puede ser operado mediante una aplicación móvil por personal de emergencias. "La idea es que un bombero maneje al perro desde una app en su teléfono, desde la vereda de enfrente por ejemplo, y una vez que tenga el espacio ya mapeado en 3D, el perro pueda ser autónomo", destaca Tadeo.
Durante el recorrido, genera mapas tridimensionales del entorno y transmite información en tiempo real para que los rescatistas evalúen las condiciones antes de ingresar. "Una vez que recorre la zona afectada enviará señales al responsable del operativo cuando encuentre a una persona o alguna otra cosa relevante", completa Agustina.
"Laika propone cambiar ese primer paso: desplegar tecnología antes del ingreso humano para que el equipo pueda decidir con mayor contexto, precisión y seguridad", señalaron los jóvenes durante la presentación del proyecto.
Además, indicaron que trabajan en la incorporación de inteligencia artificial, una cámara térmica y un sistema de visión de 360 grados, con el objetivo de que el robot pueda detectar personas atrapadas y focos de incendio.
Un desarrollo pensado junto a bomberos
Los estudiantes contaron que mantuvieron reuniones con integrantes de cuerpos de bomberos, quienes les manifestaron la utilidad que tendría una herramienta de estas características en Argentina.
Según explicaron, el objetivo no es reemplazar a los rescatistas, sino brindarles información previa que permita tomar decisiones con mayor seguridad.
"La premisa no es reemplazar personas, sino permitir que los equipos lleguen más rápido y con mejor información a donde realmente haga falta", afirmaron.
El desafío de convertir el prototipo en una herramienta real
Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa intermedia de desarrollo y sus creadores estimaron finalizar la prueba de concepto en noviembre.
El director de la especialización TIC del colegio, Darío Mischener, calificó a Laika como uno de los proyectos más importantes desarrollados en la institución en las últimas décadas y destacó el compromiso de los alumnos por aplicar la robótica y la inteligencia artificial para resolver un problema concreto.
Los jóvenes aclararon que, por el momento, trabajan sobre un prototipo y que el siguiente paso será demostrar que la tecnología es viable para que, en el futuro, pueda construirse una versión adaptada a las exigencias de los equipos de rescate, con materiales resistentes al fuego y condiciones aptas para operar en escenarios extremos.