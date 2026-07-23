Más de 4.500 personas se preinscribieron para ingresar a la Policía de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
La Dirección General de Institutos Policiales informó que 4.525 personas realizaron la preinscripción para ingresar a las escuelas de oficiales y agentes de la Policía de Entre Ríos. Hasta el 15 de agosto continúa la presentación de documentación para formalizar el proceso de admisión.
La preinscripción para ingresar a la Policía de Entre Ríos cerró con 4.525 personas interesadas en cursar las carreras de agentes y oficiales, un número que refleja el sostenido interés por incorporarse a la fuerza provincial. Ahora comenzó la etapa de presentación de documentación y exámenes de admisión para quienes buscan iniciar su formación durante el próximo ciclo lectivo.
El director general de Institutos Policiales, Jorge Gajardo, precisó a Elonce que la convocatoria estuvo abierta durante todo junio y alcanzó tanto a hombres como a mujeres interesados en alguna de las dos carreras que ofrece la institución.
Los títulos de Agente de Policía y Oficial de Policía cuentan con homologación del Consejo General de Educación y constituyen la puerta de ingreso a la fuerza provincial.
Continúa la presentación de documentación
Aunque la etapa de preinscripción digital finalizó, todavía continúa el proceso para quienes ya iniciaron el trámite.
Gajardo informó que la documentación podrá presentarse hasta el 15 de agosto, fecha límite para formalizar la inscripción y acceder a los exámenes de admisión.
"Todo aquel interesado debe formalizar la inscripción con la entrega de la documentación exigida y luego rendir los exámenes de admisión para ambas carreras", explicó.
La documentación puede presentarse personalmente o enviarse gratuitamente a través de cualquiera de las 17 jefaturas departamentales o de los centros de formación policial distribuidos en la provincia.
Cuáles son los requisitos
Entre las condiciones para ingresar se encuentra haber finalizado el nivel secundario sin materias pendientes y no registrar antecedentes incompatibles con la función policial.
Además, existen límites de edad diferenciados según la carrera elegida. Para ingresar como agente de Policía se requiere tener entre 18 y 30 años, mientras que para la carrera de oficial el requisito es tener entre 18 y 27 años.
Exámenes para definir el ingreso
Los aspirantes deberán atravesar distintas instancias de evaluación antes de ser incorporados a las promociones.
Una de las más importantes es el examen psicológico, que apunta a determinar el perfil laboral de quienes tendrán responsabilidades vinculadas con la seguridad pública.
"No es un examen clínico. Se busca el perfil de un futuro hombre o mujer que va a vestir un uniforme, portar un arma y cuidar la vida, los derechos y los bienes de las personas", explicó Gajardo.
El director también pidió a los postulantes asumir el desafío con convicción. "Que no vengan a probar, que vengan convencidos de la profesión que eligieron para su futuro laboral", sostuvo.
Más mujeres que hombres entre los interesados
Uno de los datos destacados de la convocatoria es el crecimiento de la participación femenina.
Según detalló Gajardo, aproximadamente el 60% de los preinscriptos son mujeres y el 40% restante son hombres, una tendencia que ya se había observado en la convocatoria del año anterior.
Actualmente, la Policía de Entre Ríos cuenta con alrededor de 10.500 efectivos, de los cuales más del 30% son mujeres.
El funcionario recordó además que la institución fue pionera en incorporar personal femenino desde la década de 1930 y que desde 1994 las mujeres ingresan de manera ininterrumpida a la carrera de oficiales.
Cuántos ingresan y cuánto duran las carreras
La cantidad definitiva de ingresantes dependerá del desempeño de los aspirantes durante el proceso de admisión y de la capacidad de cada establecimiento educativo.
La Escuela de Oficiales de Paraná incorpora anualmente alrededor de 170 a 180 cadetes, mientras que la Escuela de Agentes de Villaguay recibe entre 220 y 250 aspirantes, y la Escuela de Suboficiales de Rosario del Tala tiene capacidad para alrededor de 140 a 150 estudiantes.
La carrera de Oficial de Policía tiene una duración de tres años bajo régimen de internado y, gracias a un convenio con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), permite continuar posteriormente la Licenciatura en Seguridad Pública Ciudadana.
En tanto, la formación de Agente de Policía se desarrolla en aproximadamente 11 meses, incluyendo el período de adaptación y las prácticas profesionalizantes.
Beca y salida laboral inmediata
Gajardo destacó que durante su formación los estudiantes cuentan con alojamiento, alimentación y una beca otorgada por el Estado provincial.
"Todos los alumnos reciben una beca durante su formación y, tanto los agentes como los oficiales, tienen una salida laboral inmediata al finalizar sus estudios", afirmó.
Quienes deseen obtener más información pueden dirigirse a cualquiera de las jefaturas departamentales, a los institutos de formación policial de Paraná, Villaguay, Rosario del Tala o Concepción del Uruguay, o consultar los canales oficiales de la Policía de Entre Ríos.