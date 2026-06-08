 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

La Asamblea Vecinalista debatirá sobre el volcadero, el transporte y los arroyos urbanos

La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná convocó a una reunión abierta para este lunes. Analizarán la situación del volcadero municipal, el transporte público y los problemas generados por desvíos de cursos de agua en distintos barrios.

8 de Junio de 2026
Asamblea Vecinalista de Paraná
Asamblea Vecinalista de Paraná

La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná convocó a una reunión abierta para este lunes. Analizarán la situación del volcadero municipal, el transporte público y los problemas generados por desvíos de cursos de agua en distintos barrios.

La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná (ACVP) convocó a vecinos, organizaciones sociales y entidades ambientalistas a participar de una nueva reunión abierta que se realizará este lunes 8 de junio, a las 20, en Francisco de Bueno 249.

 

Durante el encuentro se abordarán distintas problemáticas vinculadas al ambiente, el transporte y la planificación urbana de la capital entrerriana, además de otros temas que puedan ser propuestos por los asistentes.

 

Uno de los principales puntos del orden del día será la situación del volcadero municipal, tema que viene siendo objeto de análisis por parte de la organización vecinal.

 

Según informaron desde la Asamblea, participarán vecinos del barrio San Martín y el coordinador de Cuencas Urbanas de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Paraná.

 

El objetivo será continuar evaluando el estado actual del predio luego de una recorrida realizada días atrás y escuchar las demandas de quienes desarrollan tareas en el lugar.

 

Asimismo, se debatirán propuestas y posibles acciones a seguir en relación con la gestión de residuos y las condiciones ambientales de la zona.

 

Transporte y problemas hídricos

Otro de los temas que será analizado es la situación del transporte urbano de pasajeros y la suspensión del servicio ferroviario hacia Colonia Avellaneda y La Picada.

 

Desde la Asamblea indicaron que escucharán los reclamos de los usuarios respecto a las frecuencias y recorridos de los colectivos, además de evaluar medidas para visibilizar estas problemáticas.

 

También se abordará la situación de terrenos baldíos y arroyos urbanos, a partir de planteos realizados por vecinos de la zona de Caputo y Jorge Newbery, quienes expresaron preocupación por las consecuencias derivadas del desvío de cursos de agua en distintos sectores de la ciudad.

Temas:

Asamblea Vecinalista de Paraná volcadero municipal transporte urbano arroyos urbanos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso