La Asamblea Vecinalista debatirá sobre el volcadero, el transporte y los arroyos urbanos

La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná convocó a una reunión abierta para este lunes. Analizarán la situación del volcadero municipal, el transporte público y los problemas generados por desvíos de cursos de agua en distintos barrios.
La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná (ACVP) convocó a vecinos, organizaciones sociales y entidades ambientalistas a participar de una nueva reunión abierta que se realizará este lunes 8 de junio, a las 20, en Francisco de Bueno 249.
Durante el encuentro se abordarán distintas problemáticas vinculadas al ambiente, el transporte y la planificación urbana de la capital entrerriana, además de otros temas que puedan ser propuestos por los asistentes.
Uno de los principales puntos del orden del día será la situación del volcadero municipal, tema que viene siendo objeto de análisis por parte de la organización vecinal.
Según informaron desde la Asamblea, participarán vecinos del barrio San Martín y el coordinador de Cuencas Urbanas de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Paraná.
El objetivo será continuar evaluando el estado actual del predio luego de una recorrida realizada días atrás y escuchar las demandas de quienes desarrollan tareas en el lugar.
Asimismo, se debatirán propuestas y posibles acciones a seguir en relación con la gestión de residuos y las condiciones ambientales de la zona.
Transporte y problemas hídricos
Otro de los temas que será analizado es la situación del transporte urbano de pasajeros y la suspensión del servicio ferroviario hacia Colonia Avellaneda y La Picada.
Desde la Asamblea indicaron que escucharán los reclamos de los usuarios respecto a las frecuencias y recorridos de los colectivos, además de evaluar medidas para visibilizar estas problemáticas.
También se abordará la situación de terrenos baldíos y arroyos urbanos, a partir de planteos realizados por vecinos de la zona de Caputo y Jorge Newbery, quienes expresaron preocupación por las consecuencias derivadas del desvío de cursos de agua en distintos sectores de la ciudad.