Justicia va a los barrios: el viernes se realizará la jornada de atención simultánea en 29 localidades

Una edición especial del programa “La Justicia va a los Barrios”, que abarcará de manera simultánea 29 localidades, en los 17 departamentos de la provincia, tendrá lugar este viernes.
Una edición especial del programa “La Justicia va a los Barrios”, que abarcará de manera simultánea 29 localidades, en los 17 departamentos de la provincia, tendrá lugar este viernes.
Será con el objetivo de fortalecer las políticas de acceso a justicia y promover una mayor cercanía con la ciudadanía, facilitando el acceso a información, orientación y asesoramiento sobre distintos trámites y servicios judiciales, especialmente para aquellas personas que enfrentan dificultades para concurrir a las sedes de los tribunales.
Participarán juezas y jueces, fiscales, defensoras y defensores, juezas y jueces de Paz, profesionales de los equipos interdisciplinario e, integrantes del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) y del Dispositivo de Referentes de Cuidado y del Centro Judicial de Género. Asimismo, según la modalidad prevista en cada jurisdicción, acompañarán la actividad personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), del Instituto Provincial de Discapacidad (IproDi) y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
Los puntos de atención confirmados son los siguientes:
- Alcaraz: Dpto. La Paz: Esc. NINA n.º 22 Chacabuco, de 9 a 12h.
- Cerrito: Dpto. Paraná: Esc. Primaria n.º 38 Mariano Necochea, de 9 a 11h.
- Colonia Federal: Dpto. Federal: Esc. Secundaria n.º 2 Florencio Molina Campos ubicada en Ruta 5 en la intersección de Ruta 20, de 9 a 12h.
- Colonia La Argentina: Dpto. Federación: Sede Comunal-Comuna de Gualeguaycito, de 10 a 12h.
- Colonia La Perla: Dpto. San Salvador: E.E.A.T. n.º 155 Jose Hernández, de 9 a 12h.
- Colonia San Anselmo: Dpto. Colón: Junta de Gobierno, de 9 a 11h.
- Colonia San Carlos: Dpto. La Paz: Esc. Agrotécnica n.º 15 Manuel Antequeda, de 9 a 12h.
- Comuna La Verbena: Dpto. Feliciano: Centro de Salud, de 10 a 12h.
- Concordia: Volando Alto ONG- Barrio Benito Legerén, de 10 a 12h.
- Durazno: Dpto. Tala: Esc. n.º 8 Provincia de Entre Ríos, de 9 a 12h.
- Gualeguay: Hospital San Antonio, de 9 a 12h.
- Gualeguaychú: Escuela n.º 94 Francisco Ramírez, de 9 a 11h.
- Hasenkamp: Dpto. Paraná: Instituto Secundario Mariano Moreno (sito en 25 de mayo 637), de 10 a 12h.
- Hernández: Dpto. Nogoyá: Centro Cultural Flora Muller, de 9.30 a 12h.
- Irazusta: Dpto. Gualeguaychú: Salón Comunal, de 9 a 12h.
- La Piragua: Dpto. Paraná: Esc. Primaria n.º 35 Francisco Ramírez, de 9 a 12h.
- Las Cuevas: Dpto. Diamante: Centro Integrador Comunitario, de 9 a 12h.
- Los Conquistadores: Dpto. Chajarí: Sede del Registro Civil, de 9 a 12h.
- María Grande: Dpto. Paraná: Biblioteca Popular, Barrio Barzola, de 9 a 12h.
- Paraje Estación Libertador San Martín (ejido Ibicuy), Dpto. Islas del Ibicuy , de 9 a 12h.
- Paraná: Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI), calle Juan Báez, entre Selva de Montiel y José María Paz-Barrio Humedales del Oeste (Conocido como 500 viviendas).
- Paso de la Laguna: Dpto. Villaguay: Salón Comunal, de 9 a 12h.
- Santa Anita: Dpto. Uruguay: Salón Centenario, de 9 a 12h.
- Santa Elena: Dpto. La Paz: Esc. Secundaria n.º 14 Maipú, de 10 a 11h.
- Sauce Sur: Dpto. Tala: Ruta n.º 15, de 9 a 12h.
- Tabossi: Dpto. Paraná: Centro Cultural Municipal Intendente Néstor Daniel Topo Landra, de 9 a 11h.
- Urdinarrain: Dpto. Gualeguaychú: Centro de Salud, de 9 a 12h.
- Victoria: Esc. N.º 48 Nicolás Avellaneda, de 10 a 12h.
- Villa Mantero: Dpto. Uruguay: Salón del HCD- Municipalidad, de 9 a 12h.