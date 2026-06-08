Más de 370 estudiantes se beneficiarán con una obra de casi $120 millones en una escuela de San Benito

El Gobierno de Entre Ríos anunció una inversión cercana a los 120 millones de pesos para ejecutar obras de mejora en la Escuela Secundaria Nº 5 Brigadier Ángel María Zuloaga de San Benito, una intervención que busca resolver problemas sanitarios y edilicios que afectan el funcionamiento cotidiano del establecimiento.

La apertura de sobres para la licitación está prevista para el próximo 11 de junio y será llevada adelante por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura a través de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.

Los trabajos alcanzarán a 372 estudiantes del nivel secundario y de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA), además de docentes y personal de la institución.

Qué obras se realizarán

El proyecto contempla una serie de intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de higiene, seguridad y confort dentro del edificio escolar.

Entre las tareas previstas se encuentra la ejecución de una nueva red cloacal para los sanitarios de la planta alta, la renovación de instalaciones de agua en distintos sectores del establecimiento y la colocación de nuevas válvulas, griferías y un colector sanitario.

Además, se realizarán trabajos de reparación y reacondicionamiento de artefactos existentes para optimizar el funcionamiento de los servicios.

Escuela de San Benito.

Mejoras en aulas y sanitarios

La obra también incluirá la renovación de pisos, contrapisos y revestimientos en los grupos sanitarios, así como la construcción de una nueva cisterna con instalaciones sanitarias y eléctricas destinadas a garantizar un adecuado abastecimiento de agua.

Por otra parte, se reemplazarán cielorrasos deteriorados, se incorporarán nuevos artefactos de iluminación y se ejecutarán tareas de reparación en el aula de tutoría.

Intervención en techos y drenajes

Dentro del plan de obras también está prevista la construcción de un sobretecho de chapa sobre los sectores de sanitarios y aulas, acompañado por nuevas canaletas y desagües pluviales para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia.

Asimismo, se construirá un lucernario que permitirá optimizar las condiciones de iluminación natural dentro del edificio.

La inversión oficial asciende a casi 120 millones de pesos y contará con un plazo de ejecución de 75 días corridos una vez iniciados los trabajos.