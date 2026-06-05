Más de 240 alumnos de Ceibas se beneficiarán con obras en una escuela próxima a cumplir 100 años

La localidad de Ceibas será escenario de una importante inversión en infraestructura educativa. El Gobierno de Entre Ríos anunció una obra superior a los 42 millones de pesos para mejorar las condiciones sanitarias y edilicias de la Escuela NINA Nº 12 Wolf Schcolnik, una institución próxima a cumplir 100 años de trayectoria.

Los trabajos apuntan a resolver problemas que afectan el funcionamiento cotidiano del establecimiento y beneficiarán a una comunidad educativa integrada por 247 estudiantes. La inversión oficial asciende a 42.956.447 pesos y contempla un plazo de ejecución de 60 días corridos.

El proceso licitatorio comenzará el próximo 9 de junio con la apertura de sobres prevista en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, organismo dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura.

Qué obras se realizarán

La intervención proyectada en Ceibas incluye una renovación integral del sistema sanitario de la institución. Entre las principales tareas figura la construcción de una nueva instalación sanitaria con cámaras de inspección, cámara séptica y pozo absorbente.

La obra permitirá reemplazar el sistema actual, que presenta un estado de colapso y genera inconvenientes vinculados a las condiciones de higiene y seguridad dentro del establecimiento educativo.

Además, se renovarán los piletones del sector de cocina y se ejecutarán distintas reparaciones destinadas a optimizar el funcionamiento diario de la escuela.

Mejoras en el acceso al agua potable

Otro de los puntos centrales del proyecto contempla la instalación de una nueva red presurizada de agua fría para abastecer directamente al área de cocina y garantizar el acceso seguro al agua potable.

También se prevé el reemplazo de los tanques de reserva existentes, construidos en asbesto cemento, por nuevos sistemas acordes a las normativas vigentes en materia sanitaria.

Desde el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura destacaron que las mejoras previstas en Ceibas permitirán brindar entornos más seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades educativas, al tiempo que contribuirán a mejorar las condiciones de salubridad de toda la comunidad escolar.

La obra forma parte de los programas provinciales destinados a fortalecer la infraestructura educativa y preservar edificios con valor histórico para las localidades entrerrianas. En este caso, la intervención alcanzará a una escuela emblemática de Ceibas, que se acerca a su centenario con una importante puesta en valor de sus instalaciones.