Alertan por la caída de autos usados y la falta de créditos accesibles para comprar

El mercado de autos usados registró una caída interanual del 2,62% durante abril, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). En total, se comercializaron 154.792 vehículos en todo el país, frente a las 158.960 unidades vendidas en el mismo mes del año pasado. Desde el sector remarcaron que la financiación continúa siendo uno de los principales obstáculos para recuperar dinamismo.

Los datos oficiales mostraron, además, un leve crecimiento del 0,52% respecto de marzo, cuando se habían vendido 153.995 unidades. Sin embargo, el balance acumulado del año continúa en negativo. Entre enero y abril se transfirieron 592.086 vehículos usados, lo que representó una baja del 4,56% en comparación con igual período de 2025.

El secretario de la entidad, Alejandro Lamas, sostuvo que abril “se mantuvo prácticamente dentro de los mismos volúmenes de venta que el mes de marzo”, aunque reconoció que el mercado todavía atraviesa un escenario de inestabilidad y cautela.

Reclamos por la financiación y los precios

Desde la CCA señalaron que las condiciones actuales de acceso al crédito no acompañan las necesidades del mercado. Según explicó Lamas, “los bancos y financieras siguen sin estar a tono con las tasas que requiere el mercado”, pese a que existe demanda en distintos segmentos de vehículos.

El directivo también advirtió sobre la distorsión de valores que existe actualmente en el mercado de autos usados. “Hay mucha distorsión de precios y eso confunde al cliente”, indicó a Ámbito. En ese contexto, afirmó que el sector busca generar nuevas herramientas para facilitar operaciones y ofrecer referencias más claras a los compradores.

En paralelo, el informe mostró diferencias importantes según la región del país. Mientras el interior mantuvo un nivel de actividad relativamente estable, el Área Metropolitana de Buenos Aires continúa con volúmenes de ventas más bajos. Desde la entidad consideraron que todavía existe margen para crecer si mejoran las condiciones de financiamiento.

Los modelos más vendidos del mes

El ranking de abril volvió a estar encabezado por el Volkswagen Gol y Trend, con 8.411 unidades comercializadas. Detrás se ubicaron la Toyota Hilux, con 6.180 operaciones, y el Chevrolet Corsa y Classic, con 4.401 transferencias.

La lista de los modelos más vendidos también incluyó a la Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Peugeot 208, Ford EcoSport, Ford Ka, Fiat Palio y Toyota Corolla. En el segmento electrificado, los vehículos híbridos de Toyota dominaron las operaciones, encabezados por la Corolla Cross HEV y el Corolla HEV.

En cuanto al comportamiento por provincias, La Rioja lideró el crecimiento mensual con un aumento del 24,73% respecto de marzo. En cambio, Entre Ríos registró una caída del 3,95% en las ventas de autos usados, mientras que otras jurisdicciones como Chaco, Tierra del Fuego y Formosa también mostraron retrocesos durante abril.

Pese a los resultados dispares, desde el sector mantienen expectativas de recuperación para los próximos meses. La Cámara del Comercio Automotor aseguró que apuesta a una normalización del mercado y a retomar la senda de crecimiento durante 2026, aunque remarcaron que el acceso al crédito será clave para alcanzar ese objetivo.