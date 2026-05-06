La fábrica del segundo auto más vendido del país frenará su producción por cuatro semanas

La planta de Stellantis en El Palomar suspenderá la fabricación de los modelos Peugeot 208 y 2008 durante casi un mes. La caída de exportaciones a Brasil y la desaceleración del mercado interno golpearon a la industria automotriz argentina.
La producción de Peugeot 208 volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Stellantis confirmara nuevas interrupciones en la planta de El Palomar, en provincia de Buenos Aires, como parte de un ajuste frente a la caída del mercado interno y la reducción de exportaciones a Brasil. La terminal automotriz detendrá sus operaciones en dos períodos entre mayo y julio, en un contexto marcado por menores ventas y cambios en la estrategia industrial.
Según informaron fuentes de la empresa, las suspensiones afectarán directamente a la fabricación de los modelos Peugeot 208 y Peugeot 2008, publicó Infobae. El primer parate se concretará entre el 25 de mayo y el 7 de junio, mientras que el segundo se extenderá del 13 al 26 de julio. La decisión se produjo luego de la reducción de uno de los turnos de producción y del inicio de un esquema de retiros voluntarios implementado este año.
La compañía explicó que la medida respondió a “una adaptación al contexto de mercado interno y de exportación”, en momentos en que la industria automotriz argentina atraviesa un escenario de desaceleración, especialmente por la menor demanda brasileña, principal destino de exportación de vehículos fabricados en el país.
Antecedentes de suspensiones y caída de exportaciones
No se trató de la primera interrupción reciente en la planta bonaerense. En febrero de este año, Stellantis ya había suspendido temporalmente la producción en dos oportunidades para reorganizar el abastecimiento de insumos y readecuar el esquema productivo. La actividad recién se normalizó el 2 de marzo. Además, en diciembre de 2025, la terminal permaneció cerrada durante todo el mes, superando ampliamente el receso habitual de 15 días.
El contexto que enfrentó la empresa estuvo directamente vinculado con el retroceso de las exportaciones. Durante 2025, los envíos al exterior del Peugeot 208 registraron una caída del 38%, mientras que las exportaciones del Peugeot 2008 disminuyeron un 44%. Esa retracción obligó a la automotriz a reducir el ritmo de fabricación y revisar su planificación industrial.
Actualmente, el 60% de la producción de la planta de El Palomar se destina al mercado argentino y el 40% restante se exporta. Sin embargo, la baja demanda brasileña afectó especialmente el equilibrio de la operación industrial, ya que Brasil continúa siendo el principal comprador de vehículos argentinos.
El Peugeot 208 sigue entre los más vendidos
Pese al escenario adverso, el Peugeot 208 mantuvo una posición destacada dentro del mercado automotor nacional. En abril de 2026 se ubicó como el segundo vehículo más patentado del país, con 1.819 unidades y una participación del 4,1% del mercado, de acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Sin embargo, las cifras también mostraron señales de desaceleración. En marzo se habían patentado 2.382 unidades del modelo, por lo que abril reflejó una caída significativa. Entre enero y abril de este año se comercializaron 9.033 unidades del Peugeot 208, equivalentes al 4,7% del mercado total. Durante todo 2025, en tanto, el modelo había alcanzado 13.375 patentamientos y una cuota del 6,5%.
Referentes del sector automotor reconocieron que el mercado difícilmente alcance la meta de 650.000 vehículos proyectada para 2026. Las estimaciones actuales indican que las ventas podrían mantenerse en niveles similares a los de 2025, cuando se patentaron alrededor de 612.000 unidades, incluyendo vehículos pesados.
Apuesta por híbridos y nuevas inversiones
A pesar de los parates productivos, Stellantis mantuvo proyectos estratégicos dentro de la Argentina. Desde el año pasado, la planta de El Palomar produce una plataforma electrificada que incluye versiones híbridas del Peugeot 208 y del Peugeot 2008, aunque actualmente esas unidades se exportan exclusivamente a Brasil.
La automotriz proyectó que las variantes híbridas comenzarán a venderse en el mercado argentino hacia fines de este año o comienzos del próximo. De esa manera, El Palomar se convirtió en la primera planta del país en fabricar vehículos híbridos, marcando un paso importante dentro del proceso de transformación tecnológica del sector automotor nacional.
En paralelo, Stellantis confirmó recientemente una inversión de USD 385 millones en su fábrica de Ferreyra, Córdoba, donde se desarrolla un nuevo polo de producción de pick-ups. Allí se fabrican modelos como Fiat Titano y Ram Dakota, y además se prevé iniciar a fines de 2026 la producción de un nuevo motor diésel destinado tanto al mercado local como a exportaciones hacia Brasil y Uruguay.
La industria automotriz enfrenta un escenario complejo
El deterioro económico impactó en toda la actividad automotriz argentina. Según Acara, durante abril de 2026 se patentaron 47.564 vehículos en el país, lo que representó una caída interanual del 13,6% respecto del mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 55.025 unidades. Además, frente a marzo de este año, el descenso fue del 3,3%.
En el acumulado de enero a abril, los patentamientos alcanzaron 205.114 unidades, un 5,7% menos que en igual período del año anterior. El dato reflejó las dificultades que enfrentó el sector por la pérdida de poder adquisitivo, las restricciones de consumo y el menor dinamismo de la economía regional.
En materia de producción, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) informó que durante marzo de 2026 se fabricaron 41.716 vehículos en Argentina, un 40,8% más que en febrero debido a la recuperación parcial tras el bajo nivel de actividad del primer bimestre. Sin embargo, las exportaciones acumuladas del primer trimestre alcanzaron 52.396 unidades, un 9,5% menos que en igual período de 2025, principalmente por la caída de la demanda externa de autos y SUV nacionales.