Lautaro Martínez llevó al Inter al título de la Copa Italia ante Lazio

Con un gol de Lautaro Martínez, Inter venció 2-0 a Lazio en la final y se consagró campeón de la Copa Italia, alcanzando un nuevo doblete local.
Lautaro Martínez volvió a ser decisivo en una noche histórica para el Inter. El delantero argentino marcó el segundo gol en la victoria 2-0 frente a Lazio y condujo al conjunto nerazzurro hacia una nueva consagración en la Copa Italia. El equipo milanés cerró así una temporada brillante, en la que también obtuvo la Serie A, consolidando un nuevo doblete doméstico y reafirmando su dominio en el fútbol italiano.
El encuentro comenzó con un desarrollo parejo y cargado de imprecisiones, aunque el Inter logró asumir rápidamente el protagonismo. Después de algunos intentos aislados, el equipo dirigido por Cristian Chivu empezó a encontrar espacios y generó peligro a través de Lautaro Martínez, quien avisó con un cabezazo tras un centro de Nicolo Barella. Aquella acción fue el primer indicio de una noche que terminaría siendo inolvidable para el capitán argentino.
La apertura del marcador llegó a los 15 minutos del primer tiempo. Federico Dimarco ejecutó un tiro de esquina al primer palo buscando a Marcus Thuram. El delantero francés falló en el intento de conectar el balón, pero la jugada terminó con la pelota impactando en Adam Marusic, quien desvió el balón hacia su propio arco y puso en ventaja al Inter con un gol en contra.
Lautaro Martínez volvió a ser decisivo
El segundo golpe del conjunto milanés llegó a los 35 minutos y tuvo sello argentino. Denzel Dumfries presionó alto, recuperó la pelota tras un error en la salida de Nuno Tavares y asistió con un pase rasante que superó al arquero Edoardo Motta. Allí apareció Lautaro Martínez para empujar el balón debajo del arco y establecer el 2-0 definitivo que desató la celebración de los hinchas interistas.
Con este tanto, el delantero bahiense continúa ampliando una estadística impresionante dentro del club italiano. A sus 26 años, Lautaro ya acumula 176 goles con la camiseta del Inter y se convirtió en el tercer máximo goleador histórico de la institución, solamente por detrás de Giuseppe Meazza y Alessandro Altobelli. Además, lidera la tabla de goleadores de la Serie A con 17 conquistas y atraviesa otra temporada sobresaliente.
En total, el atacante argentino suma 22 goles y seis asistencias en 39 partidos disputados durante la temporada, números que adquieren aún más valor si se considera que atravesó una lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas. Su recuperación coincidió con el tramo decisivo del calendario y volvió a responder en los partidos más importantes.
Un ciclo ganador en el Inter
La nueva consagración también significó el noveno título de Lautaro Martínez con el Inter. El capitán ya conquistó tres Serie A, tres Copas Italia y tres Supercopas italianas, consolidándose como uno de los futbolistas extranjeros más importantes de la historia reciente del club. Su liderazgo dentro y fuera del campo fue nuevamente determinante para un equipo que dominó la temporada italiana.
El desarrollo del segundo tiempo mostró a un Lazio obligado a adelantar líneas, aunque sin demasiada claridad ofensiva. El conjunto romano apenas inquietó con algunos remates aislados y nunca logró comprometer seriamente la ventaja del Inter. Dumfries volvió a generar peligro con una acción individual y Gustav Isaksen tuvo una de las pocas aproximaciones de Lazio con un disparo desviado tras un rebote en Alessandro Bastoni.
Lautaro Martínez dejó el campo de juego a los 77 minutos en medio de una ovación de los hinchas nerazzurros y fue reemplazado por Ange-Yoan Bonny. Para entonces, el título ya parecía sentenciado. El Inter manejó el cierre del encuentro con autoridad y celebró una nueva estrella en una campaña que quedará marcada por la contundencia futbolística y por el enorme presente de su capitán argentino.