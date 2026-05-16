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Detuvieron en Bolivia a un argentino acusado de liderar red de trata y rescataron a menor desaparecida en Salta

Un ciudadano argentino fue detenido en Bolivia acusado de encabezar una red de trata de personas con fines de explotación sexual. En el operativo rescataron a tres mujeres, entre ellas una adolescente salteña de 16 años que había sido denunciada como desaparecida.

16 de Mayo de 2026
La investigación comenzó el 11 de mayo.
La investigación comenzó el 11 de mayo.

Un ciudadano argentino fue detenido en Bolivia acusado de encabezar una red de trata de personas con fines de explotación sexual. En el operativo rescataron a tres mujeres, entre ellas una adolescente salteña de 16 años que había sido denunciada como desaparecida.

Un ciudadano argentino de 43 años fue detenido en Bolivia acusado de liderar una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. El procedimiento permitió rescatar a tres mujeres, entre ellas una adolescente oriunda de Salta de 16 años, cuya desaparición había sido denunciada días atrás por su familia.

 

La investigación se inició el pasado 11 de mayo, cuando la madre de la menor radicó una denuncia en la provincia de Salta tras perder contacto con su hija. A partir de la presentación, se activó un operativo coordinado entre autoridades argentinas y bolivianas, impulsado por la Cancillería argentina y el Ministerio de Gobierno salteño.

Según trascendió, la adolescente fue localizada en la ciudad boliviana de Yacuiba, ubicada al sur del país y cercana a la frontera con Argentina. Gracias a los datos aportados por la familia y al seguimiento realizado por investigadores, el Comando de Frontera Policial de Yacuiba logró identificar el inmueble donde permanecía la joven.

 

Operativo cerrojo y rescate de las víctimas

 

Las fuerzas de seguridad bolivianas desplegaron un operativo cerrojo que culminó con el rescate de la menor y de otras dos mujeres bolivianas mayores de edad, quienes también serían víctimas de explotación sexual dentro de la misma red.

El acusado fue identificado por sus iniciales C.E.D. y quedó detenido mientras avanza la investigación judicial en Bolivia. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre organizaba encuentros sexuales pagos y promocionaba a las víctimas a través de redes sociales y distintos grupos digitales.

 

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Ever Cossío, explicó que el sospechoso coordinaba “citas express” y facilitaba el traslado de las mujeres hacia encuentros con clientes, para luego retornarlas al lugar donde permanecían alojadas.

 

Investigan vínculos con un local nocturno

 

Durante la investigación también surgió el nombre de un local nocturno denominado El Faraón, que habría sido utilizado como parte del circuito de explotación sexual que ahora es investigado por la Justicia boliviana.

Foto: Comando de Frontera Policial Yacuiba
Foto: Comando de Frontera Policial Yacuiba

Las autoridades continúan reuniendo pruebas para determinar si existían más personas involucradas en la organización y si la red operaba también en territorio argentino.

 

En tanto, la adolescente rescatada ya regresó a Salta y se reencontró con su madre.

 

Por su parte, el acusado deberá enfrentar una audiencia de medidas cautelares, donde la Justicia definirá su situación procesal.

Temas:

Trata Explotación sexual Salta Adolescente Bolivia Detenido
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