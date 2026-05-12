Manejaba alcoholizado con sus seis hijos y una policía tuvo que amamantar al bebé

Un hombre de 29 años fue detenido después de ser sorprendido conduciendo alcoholizado junto a sus seis hijos menores de edad durante un operativo policial realizado en la provincia de Misiones.

El procedimiento ocurrió durante la madrugada sobre la Ruta Provincial 2, en la localidad de El Soberbio, donde efectivos realizaban controles preventivos de circulación.

Según informaron fuentes policiales, el conductor manejaba un Fiat Uno y al momento de ser identificado los agentes advirtieron que presentaba signos evidentes de haber consumido alcohol.

Seis menores dentro del auto

Dentro del vehículo viajaban seis chicos de entre cinco meses y ocho años, quienes se encontraban alterados por la situación al momento del operativo.

En medio de la intervención, uno de los momentos que más impactó a los presentes fue cuando una agente policial, que es madre lactante, asistió al bebé de cinco meses alimentándolo porque no dejaba de llorar.

Detenido en Misiones.

Los efectivos priorizaron contener a los menores mientras se realizaban las actuaciones correspondientes y el conductor quedaba demorado.

Posteriormente, el examen médico confirmó que el hombre manejaba alcoholizado, motivo por el cual quedó detenido preventivamente y el vehículo fue retenido.

Denuncia y asistencia a la familia

De acuerdo con la información conocida tras el hecho, todo se habría originado después de una discusión familiar ocurrida en la vivienda donde residían.

La madre de los chicos se habría retirado del lugar por temor y el hombre salió posteriormente con los menores en el auto hasta ser interceptado por la Policía.

Después del operativo, los niños fueron puestos bajo resguardo de su madre por disposición judicial.

Además, la mujer presentó una denuncia por violencia de género y solicitó asistencia social, por lo que intervino el Área de la Mujer, Niñez y Adolescencia junto a organismos municipales.