Quini 6 con sorteo especial del Mundial: cómo participar por 10 premios de 15.000 dólares

La Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe anunció oficialmente el lanzamiento del Sorteo Especial Quini 6 Mundial, una propuesta diseñada para sintonizar con el clima del Mundial Fifa 2026. Esta iniciativa otorgará 10 premios adicionales de U$S 15 mil cada uno, beneficiando a jugadores de todas las provincias.

El evento principal se realizará el próximo 24 de mayo de 2026, fecha en la que se conocerán los diez cupones ganadores a través de un sistema electrónico de selección azarosa. Desde la institución destacaron que el objetivo es ofrecer nuevas oportunidades y potenciar el atractivo de su producto insignia.

Premios en dólares y conversión a pesos

Los afortunados ganadores recibirán el equivalente a U$S 15 mil, los cuales serán abonados en pesos argentinos según el tipo de cambio del Banco Nación. Para el cálculo se tomará el valor de la cotización del dólar tipo vendedor al cierre del 22 de mayo de 2026.

Un dato fundamental para los apostadores es que estos premios se entregarán libres de impuestos, ya que las deducciones impositivas correspondientes ya se encuentran cubiertas por el organismo. Esto garantiza que el monto percibido por el beneficiario sea el total anunciado.

Desde la Lotería de Santa Fe, señalaron que esta propuesta busca "seguir acercando emociones y beneficios a miles de apostadores" en un contexto de alta convocatoria deportiva.

Cómo participar de forma automática

Una de las principales novedades de este sorteo es que la participación es completamente automática y no requiere trámites adicionales por parte del jugador. Todos los tickets adquiridos para los sorteos que se realicen entre el 3 y el 24 de mayo inclusive entrarán en juego.

En este sentido, los puntos clave para los apostadores son:

-Participan todos los cupones válidos, tanto los que resulten premiados en el sorteo tradicional como los que no.

-El valor de la apuesta se mantiene en su precio habitual de $ 3.000 para todas las modalidades.

-No existe un costo extra para acceder a la posibilidad de ganar uno de los 10 premios de U$S 15 mil.

Sorteo, resultados y material digital

La resolución del concurso, según informaron, se llevará a cabo mediante la ejecución de una rutina "random" en el sistema de procesamiento de la Lotería. Este software seleccionará de forma azarosa los números de los tickets entre todos los cupones vendidos en el periodo mencionado.

El día del sorteo se publicará un extracto oficial donde se detallará la información necesaria para identificar a los ganadores. En este documento se incluirá el número de secuencia del ticket, la agencia vendedora, la localidad y la provincia correspondiente.

Asimismo, el organismo informó que el material gráfico del "Quini 6 Mundial" será exclusivamente digital. El mismo estará disponible a partir del 30 de abril de 2026 a través de un enlace que se compartirá con toda la red comercial y las autoridades provinciales.

La importancia de conservar el ticket

Las autoridades hicieron especial hincapié en el cuidado de los comprobantes de apuesta, especialmente para aquellos que no resulten ganadores en los sorteos tradicionales. Es vital que el apostador conserve su ticket físico para poder reclamar el premio especial en caso de ser favorecido.

En el caso de los cupones que ya posean premios por las modalidades habituales, se recomienda que el agenciero realice la carga a nombre del ganador. El beneficiario deberá contar siempre con el número de secuencia para realizar los controles pertinentes y facilitar su identificación.

Finalmente, se confirmó que el pago de estos premios especiales será responsabilidad total de la C.A.S. Lotería de Santa Fe. El abono se realizará de manera centralizada por dicha institución, independientemente de en qué provincia se haya efectuado la compra del cupón ganador.