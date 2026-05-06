Quini 6: 33 apostadores ganaron más de $9 millones y cuatro son de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.170 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.170 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 42-17-18-20-05-13. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.434.254.434.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 20-37-03-15-14-40. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 34-30-25-35-03-33. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $4.360.455.180.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 20-00-07-30-40-05. Hubo 33 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $9.298.203,55. Cuatro son de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 950 ganadores y cada uno percibirá $163.157,89. Elonce.com