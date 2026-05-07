Apostador de Paraná ganó más de $9 millones en el Quini 6 y otro acertó en el Loto

Entrerrianos ganaron importantes premios en el Quini 6 y el Loto

Cuatro entrerrianos ganaron más de 9 millones de pesos en el último sorteo de Quini 6 en la modalidad del Siempre Sale. Una de las boletas se jugó en Paraná.

El sorteo Nº 3371 del Quini 6 realizado este miércoles dejó cuatro ganadores en la provincia de Entre Ríos en la modalidad Siempre Sale.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que las boletas se realizaron en las agencias Nº 1375 de Paraná; Agencia Nº 779 de Aldea Brasilera; Agencia Nº 54 de Villaguay y Agencia Nº 70 de Basavilbaso. Cada uno de los cuales se llevar $ 9.298.203,55.

Todos los sorteos

En el sorteo Tradicional salieron el 42-17-18-20-05-13. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.434.254.434. En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 20-37-03-15-14-40 y tampoco hubo ganadores, por lo que en el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha salieron los números 34-30-25-35-03-33. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $4.360.455.180.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 950 ganadores y cada uno percibirá $163.157,89.

El próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.170 millones de pesos.

Ganador del Loto en Paraná

Por otra parte, desde el IAFAS indicaron a Elonce que en el sorteo del Loto, que también se realizó el miércoles, hubo un ganador de Entre Ríos que se lleva más de 6 millones de pesos. En este caso, la boleta se jugó en la Agencia N° 899 de la ciudad de Paraná.

El afortunado acertó 5 números en la modalidad Tradicional y junto a otros cuatro ganadores se repartieron el pozo que era de $30.903.577,65. Los números que salieron bajo esta modalidad fueron: 02; 20; 23; 27; 38 y 41.