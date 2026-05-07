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Sociedad Juegos de azar

Apostador de Paraná ganó más de $9 millones en el Quini 6 y otro acertó en el Loto

Las boletas del Siempre Sale se jugaron en Paraná, Aldea Brasilera, Villaguay y Basavilbaso. Además, un apostador de la capital entrerriana, ganó más de $6 millones en el Loto.

7 de Mayo de 2026
Entrerrianos ganaron premios en el Quini 6 y el Loto
Entrerrianos ganaron premios en el Quini 6 y el Loto

REDACCIÓN ELONCE

Las boletas del Siempre Sale se jugaron en Paraná, Aldea Brasilera, Villaguay y Basavilbaso. Además, un apostador de la capital entrerriana, ganó más de $6 millones en el Loto.

Entrerrianos ganaron importantes premios en el Quini 6 y el Loto

Cuatro entrerrianos ganaron más de 9 millones de pesos en el último sorteo de Quini 6 en la modalidad del Siempre Sale. Una de las boletas se jugó en Paraná.

 

El sorteo Nº 3371 del Quini 6 realizado este miércoles dejó cuatro ganadores en la provincia de Entre Ríos en la modalidad Siempre Sale.

 

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que las boletas se realizaron en las agencias Nº 1375 de Paraná; Agencia Nº 779 de Aldea Brasilera; Agencia Nº 54 de Villaguay y Agencia Nº 70 de Basavilbaso. Cada uno de los cuales se llevar $ 9.298.203,55.

 

Todos los sorteos

 

En el sorteo Tradicional salieron el 42-17-18-20-05-13. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.434.254.434. En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 20-37-03-15-14-40 y tampoco hubo ganadores, por lo que en el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.

 

Por su parte, en La Revancha salieron los números 34-30-25-35-03-33. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $4.360.455.180.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 950 ganadores y cada uno percibirá $163.157,89.

 

El próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.170 millones de pesos.

 

Ganador del Loto en Paraná

 

Por otra parte, desde el IAFAS indicaron a Elonce que en el sorteo del Loto, que también se realizó el miércoles, hubo un ganador de Entre Ríos que se lleva más de 6 millones de pesos. En este caso, la boleta se jugó en la Agencia N° 899 de la ciudad de Paraná.

 

El afortunado acertó 5 números en la modalidad Tradicional y junto a otros cuatro ganadores se repartieron el pozo que era de $30.903.577,65. Los números que salieron bajo esta modalidad fueron: 02; 20; 23; 27; 38 y 41.

Temas:

Quini 6 Loto ganadores Entre Ríos apostadores
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